У Харкові окупанти влучили поряд з 9-поверхівкою, постраждало семеро людей

У ніч на 28 жовтня у Харкові пролунали вибухи, зафіксовано влучання поряд з житловою 9-поверхівкою, постраждало семеро людей.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Терехова: "У Харкові пролунали кілька вибухів. Будьте обережні - ворог може здійснити повторний обстріл."

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Деталі: Синєгубов закликав залишатися в укриттях.

Влучання у Харкові, фото: ДСНС

Доповнено: Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили по Холодногірському району Харкова. Влучання поряд із житловим будинком.

Пошкоджено стіни верхніх поверхів та скління вікон. Поряд з багатоквартирним будинком виникла пожежа.

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Терехов написав, що В Холодногірському районі влучання по 9-ти поверховому житловому будинку. Там пожежа та часткове руйнування.

На місці працюють усі відповідні служби.

Окрім цього, РФ завдала ударів по Чугуєву, повідомив очільник Харківської ОВА. Інформація щодо руйнувань уточнюється.

Влучання у Харкові, фото: ДСНС

За інформацією ДСНС станом на 5:30, внаслідок авіаційного удару частково зруйновані квартири на верхньому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. Також у будівлі вибиті вікна.

Попередньо, поранення отримали 7 людей, з них одна дитина.

На місці влучання працювали психологи ДСНС, які надавали необхідну допомогу людям.

Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи. До ліквідації наслідків задіяно понад 25 рятувальників та 6 одиниць техніки ДСНС.

Оновлено: Згодом мер міста додав, що внаслідок атаки у Холодногірському районі постраждали 7 людей, серед них 16-річна дівчина. Також у багатоповерхівці пошкоджене перекриття між 8 та 9 поверхами, зруйновані три квартири.

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