У Харкові окупанти влучили поряд з 9-поверхівкою, постраждало семеро людей
У ніч на 28 жовтня у Харкові пролунали вибухи, зафіксовано влучання поряд з житловою 9-поверхівкою, постраждало семеро людей.
Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram
Пряма мова Терехова: "У Харкові пролунали кілька вибухів. Будьте обережні - ворог може здійснити повторний обстріл."
Деталі: Синєгубов закликав залишатися в укриттях.
Доповнено: Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили по Холодногірському району Харкова. Влучання поряд із житловим будинком.
Пошкоджено стіни верхніх поверхів та скління вікон. Поряд з багатоквартирним будинком виникла пожежа.
Терехов написав, що В Холодногірському районі влучання по 9-ти поверховому житловому будинку. Там пожежа та часткове руйнування.
На місці працюють усі відповідні служби.
Окрім цього, РФ завдала ударів по Чугуєву, повідомив очільник Харківської ОВА. Інформація щодо руйнувань уточнюється.
За інформацією ДСНС станом на 5:30, внаслідок авіаційного удару частково зруйновані квартири на верхньому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. Також у будівлі вибиті вікна.
Попередньо, поранення отримали 7 людей, з них одна дитина.
На місці влучання працювали психологи ДСНС, які надавали необхідну допомогу людям.
Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи. До ліквідації наслідків задіяно понад 25 рятувальників та 6 одиниць техніки ДСНС.
Оновлено: Згодом мер міста додав, що внаслідок атаки у Холодногірському районі постраждали 7 людей, серед них 16-річна дівчина. Також у багатоповерхівці пошкоджене перекриття між 8 та 9 поверхами, зруйновані три квартири.
Нагадаємо:
- Ввечері 27 жовтня росіяни запускали КАБи по Харкову. Відомо про чотирьох постраждалих у Салтівському та Шевченківському районах міста.