Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Харькове оккупанты попали рядом с 9-этажкой, пострадали семь человек

Алена ИвашкивПонедельник, 28 октября 2024, 05:54
В Харькове оккупанты попали рядом с 9-этажкой, пострадали семь человек
Эвакуация в Харькове, фото: ГСЧС

В ночь на 28 октября в Харькове прогремели взрывы, зафиксировано попадание рядом с жилой 9-этажкой, пострадали семь человек.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Терехова: "В Харькове прогремели несколько взрывов. Будьте осторожны - враг может осуществить повторный обстрел."

Реклама:

Детали: Синегубов призвал оставаться в укрытиях.

фото: ГСЧС
фото: ГСЧС

Дополнено: Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по Холодногорскому району Харькова. Попадание рядом с жилым домом.

Повреждены стены верхних этажей и остекление окон. Рядом с многоквартирным домом возник пожар.

РЕКЛАМА:

Терехов написал, что в Холодногорском районе попадание по 9-ти этажному жилому дому. Там пожар и частичное разрушение.

На месте работают все соответствующие службы.

Кроме этого, РФ нанесла удары по Чугуеву, сообщил глава Харьковской ОГА. Информация о разрушениях уточняется.

фото: ГСЧС
фото: ГСЧС

По информации ГСЧС по состоянию на 5:30, в результате авиационного удара частично разрушены квартиры на верхнем этаже девятиэтажного жилого дома. Также в здании выбиты окна. 

Предварительно, ранения получили 7 человек, из них один ребенок.

На месте попадания работали психологи ГСЧС, которые оказывали необходимую помощь людям.

Сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы. К ликвидации последствий задействовано более 25 спасателей и 6 единиц техники ГСЧС.

Обновлено: Впоследствии мэр города добавил, что в результате атаки в Холодногорском районе пострадали 7 человек, среди них 16-летняя девушка. Также в многоэтажке повреждено перекрытие между 8 и 9 этажами, разрушены три квартиры.

Напомним:

  • Вечером 27 октября россияне запускали КАБы по Харькову. Известно о четырех пострадавших в Салтовском и Шевченковском районах города. 

ХарьковобстрелХарьковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кабмин запретил отключать электроэнергию мобильным операторам и военным

фотоОГП: Оккупанты расстреляли шестерых пленных бойцов ВСУ на Покровском направлении

Министры G7 обеспокоены использованием войск КНДР Россией и "работают над ответом"

В КНУ Шевченко запретили использовать Telegram: такое решение приняли и другие вузы

Bihus.Info: В Херсоне несмотря на протесты местных строят школы связанные с властью

Приговор получил экс-нардеп Колесниченко и два экс-полковника милиции времен Януковича

Все новости...
Харьков
Россияне ударили УАБами по Харькову: известно о 4-х пострадавших, есть разрушения
Россияне ударили по двум районам Харькова
В Харькове возросло количество пострадавших после удара КАБами
Последние новости
20:32
фотоВ Керчи на берег вынесло заграждения Керченского моста, которые устанавливали от дронов
20:24
фото Трамп уже проголосовал на выборах и "очень уверен", что победит
20:17
В Болгарии множатся призывы признать выборы нелегитимными из-за вероятных фальсификаций
20:15
Кабмин запретил отключать электроэнергию мобильным операторам и военным
20:11
обновлено, фото Россияне ударили по Харькову: 3 пострадавших, повреждена многоэтажка 
20:09
Нападение после замечания по русскому в Киеве: правоохранители наказали виновника
19:50
В Украине улучшился инвестиционный климат: индекс ЕБА вырос
19:45
В 2025 году для студентов введут базовую военную подготовку: кого это касается
19:45
Межзвездный зонд Voyager 1 вышел на связь с Землей
19:43
Глава МИД Норвегии: Трамп объявит себя победителем выборов, какой бы ни был результат
Все новости...
Реклама:
Реклама: