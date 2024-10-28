В Харькове оккупанты попали рядом с 9-этажкой, пострадали семь человек

В ночь на 28 октября в Харькове прогремели взрывы, зафиксировано попадание рядом с жилой 9-этажкой, пострадали семь человек.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Терехова: "В Харькове прогремели несколько взрывов. Будьте осторожны - враг может осуществить повторный обстрел."

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Детали: Синегубов призвал оставаться в укрытиях.

фото: ГСЧС

Дополнено: Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по Холодногорскому району Харькова. Попадание рядом с жилым домом.

Повреждены стены верхних этажей и остекление окон. Рядом с многоквартирным домом возник пожар.

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Терехов написал, что в Холодногорском районе попадание по 9-ти этажному жилому дому. Там пожар и частичное разрушение.

На месте работают все соответствующие службы.

Кроме этого, РФ нанесла удары по Чугуеву, сообщил глава Харьковской ОГА. Информация о разрушениях уточняется.

фото: ГСЧС

По информации ГСЧС по состоянию на 5:30, в результате авиационного удара частично разрушены квартиры на верхнем этаже девятиэтажного жилого дома. Также в здании выбиты окна.

Предварительно, ранения получили 7 человек, из них один ребенок.

На месте попадания работали психологи ГСЧС, которые оказывали необходимую помощь людям.

Сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы. К ликвидации последствий задействовано более 25 спасателей и 6 единиц техники ГСЧС.

Обновлено: Впоследствии мэр города добавил, что в результате атаки в Холодногорском районе пострадали 7 человек, среди них 16-летняя девушка. Также в многоэтажке повреждено перекрытие между 8 и 9 этажами, разрушены три квартиры.

Напомним: