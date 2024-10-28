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Байден на президентських виборах проголосує достроково

Олена ІвашківПонеділок, 28 жовтня 2024, 06:53
Байден на президентських виборах проголосує достроково
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден проголосує достроково на президентських виборах у понеділок.

Джерело: Reuters, Білий дім

Деталі: Багато американців можуть проголосувати до дня голосування 5 листопада.

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Передісторія:

  • 25 жовтня загальнонаціональні рейтинги кандидатів у президенти США Камали Гарріс і Дональда Трампа фактично зрівнялись за менш як два тижні до виборів.
  • Рейтинг кандидатів від демократів і республіканців на президентських виборах США, згідно з опитуванням, становить по 48%. В опитуванні два тижні тому в Гарріс було 49% проти 46% у Трампа.

БайденСША
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