Байден на президентських виборах проголосує достроково
Понеділок, 28 жовтня 2024, 06:53
Президент США Джо Байден проголосує достроково на президентських виборах у понеділок.
Деталі: Багато американців можуть проголосувати до дня голосування 5 листопада.
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Передісторія:
- 25 жовтня загальнонаціональні рейтинги кандидатів у президенти США Камали Гарріс і Дональда Трампа фактично зрівнялись за менш як два тижні до виборів.
- Рейтинг кандидатів від демократів і республіканців на президентських виборах США, згідно з опитуванням, становить по 48%. В опитуванні два тижні тому в Гарріс було 49% проти 46% у Трампа.