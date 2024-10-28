Байден на президентских выборах проголосует досрочно
Понедельник, 28 октября 2024, 06:53
Президент США Джо Байден проголосует досрочно на президентских выборах в понедельник.
Детали: Многие американцы могут проголосовать до дня голосования 5 ноября.
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Напомним:
- 25 октября общенациональные рейтинги кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа фактически сравнялись за менее чем две недели до выборов.
- Рейтинг кандидатов от демократов и республиканцев на президентских выборах США, согласно опросу, составляет по 48%. В опросе две недели назад у Харрис было 49% против 46% у Трампа.