Російські окупанти мають просування у Часовому Яру – розвідка Британії
Розвідка Великої Британії у своєму огляді від 28 жовтня повідомляє про просування російських військ у місті Часів Яр Донецької області.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд британського Міністерства оборони
Деталі: Як зазначено в огляді, російські окупанти, ймовірно, перетнули канал у південній частині Часового Яру і наблизилися до кордонів міста.
У центральній частині міста та в районі каналу, ймовірно, армія РФ здійснила обмежене просування на захід від каналу в східну частину Часового Яру.
Однак дуже ймовірно, що за центральну і північну частини району каналу тривають запеклі бої, і російським окупаційним силам вдається закріпитися.
"Із середини липня 2024 року і до недавнього часу російські війська не могли перетнути канал через масштабні оборонні заходи, вжиті українськими Збройними силами", – нагадують у британській розвідці.
Передісторія:
- Розвідка Британії раніше повідомляла, що російські війська просунулися до центру Селидового у Донецькій області.
- Перед тим британська розвідка припустила, що російські війська продовжать певне просування під Куп’янськом у Харківській області наступними тижнями.