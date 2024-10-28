Російські окупанти мають просування у Часовому Яру – розвідка Британії

Розвідка Великої Британії у своєму огляді від 28 жовтня повідомляє про просування російських військ у місті Часів Яр Донецької області.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд британського Міністерства оборони

Деталі: Як зазначено в огляді, російські окупанти, ймовірно, перетнули канал у південній частині Часового Яру і наблизилися до кордонів міста.

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У центральній частині міста та в районі каналу, ймовірно, армія РФ здійснила обмежене просування на захід від каналу в східну частину Часового Яру.

Однак дуже ймовірно, що за центральну і північну частини району каналу тривають запеклі бої, і російським окупаційним силам вдається закріпитися.

"Із середини липня 2024 року і до недавнього часу російські війська не могли перетнути канал через масштабні оборонні заходи, вжиті українськими Збройними силами", – нагадують у британській розвідці.

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