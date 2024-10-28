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Российские оккупанты имеют продвижение в Часовом Яру – разведка Британии

Ирина Кутелева, Иван ДьяконовПонедельник, 28 октября 2024, 11:39
Российские оккупанты имеют продвижение в Часовом Яру – разведка Британии
Фото: DeepStateMAP

Разведка Великобритании в своем обзоре от 28 октября сообщает о продвижении российских войск в городе Часов Яр Донецкой области.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор британского Министерства обороны

Детали: Как указано в обзоре, российские оккупанты, вероятно, пересекли канал в южной части Часового Яра и приблизились к границам города.

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В центральной части города и в районе канала, вероятно, армия РФ осуществила ограниченное продвижение на запад от канала в восточную часть Часового Яра.

Однако очень вероятно, что за центральную и северную части района канала продолжаются ожесточенные бои, и российским оккупационным силам удается закрепиться.

"С середины июля 2024 года и до недавнего времени российские войска не могли пересечь канал из-за масштабных оборонительных мер, принятых украинскими Вооруженными силами", – напоминают в британской разведке.

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Предыстория:

  • Разведка Великобритании ранее сообщала, что российские войска продвинулись к центру Селидово в Донецкой области.
  • Перед тем британская разведка предположила, что российские войска продолжат определенное продвижение под Купянском в Харьковской области в следующие недели.

войнаДонецкая областьразведкаВеликобритания
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