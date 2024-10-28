Российские оккупанты имеют продвижение в Часовом Яру – разведка Британии

Разведка Великобритании в своем обзоре от 28 октября сообщает о продвижении российских войск в городе Часов Яр Донецкой области.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор британского Министерства обороны

Детали: Как указано в обзоре, российские оккупанты, вероятно, пересекли канал в южной части Часового Яра и приблизились к границам города.

Реклама:

В центральной части города и в районе канала, вероятно, армия РФ осуществила ограниченное продвижение на запад от канала в восточную часть Часового Яра.

Однако очень вероятно, что за центральную и северную части района канала продолжаются ожесточенные бои, и российским оккупационным силам удается закрепиться.

"С середины июля 2024 года и до недавнего времени российские войска не могли пересечь канал из-за масштабных оборонительных мер, принятых украинскими Вооруженными силами", – напоминают в британской разведке.

РЕКЛАМА:

Предыстория: