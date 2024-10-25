Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти просунулися до центру Селидового – розвідка Британії

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко П'ятниця, 25 жовтня 2024, 15:04
Окупанти просунулися до центру Селидового – розвідка Британії
Мапа: DeepState

Розвідка Великої Британії у новому огляді аналізує просування російської армії у напрямку міста Селидове у Донецькій області, яке знаходиться по дорозі до важливого логістичного вузла у Покровську.

Джерело: огляд опублікований в X (Twitter) британського Міноборони, "Європейська правда"

Деталі: Як зазначили військові, російські сухопутні війська "майже напевно" просунулися у напрямку Селидового, яке розташоване неподалік Покровська. Зауважимо, що міста з’єднані трасою Е50.

Реклама:

Ця траса важлива для Росії, адже, як стверджують в огляді, її, ймовірно, планують використати для просування до Покровська у разі захоплення Селидового.

"Місто залишається спірним, і бої, ймовірно, продовжуються в центрі міста", – йдеться у повідомленні.

Військові зауважили, що з початку жовтня, темпи просування Росії до Покровська значно сповільнилися.

РЕКЛАМА:

Водночас російські сухопутні війська нещодавно направили ресурси на південну частину осі, націлившись на Селидове і частково оточивши місто.

Напередодні військовий аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке повідомив, що російські війська увійшли в Селидове.

25 жовтня пресофіцер 15 бригади спеціального призначення Нацгвардії "Кара-Даг" заявляв, що при наступі на Селидове російські військові не застосовують бронетехніку, а штурмують місто малими групами широким фронтом.

Нещодавно розвідка Великої Британії проаналізувала російські атаки на Україну за допомогою ударних безпілотників протягом вересня і жовтня 2024 року.

Як зазначили у відомстві, у вересні Росія запустила по Україні рекордну кількість ударних дронів – понад 1300.

Донецька областьвійнаокупаціяВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни випустили близько 10 ракет по Одещині

фото, відеоУ Києві підпалили три відділення "Укрпошти": поліція затримала студента коледжу

США наклали санкції на 400 осіб і компаній, зокрема за допомогу РФ з обходом обмежень

Єврокомісія готова відкрити перші переговорні кластери з Україною, але можливі умови

ЄС чекає від України відновлення роботи мовників замість телемарафону "Єдині новини"

Україна презентувала дорожню карту відкриття повітряного простору під час війни

Усі новини...
Донецька область
Окупанти убили 5 мешканців Донеччини за добу
Піхота малими групами і без бронетехніки: у Нацгвардії пояснили особливості штурмів РФ у Селидовому
Російські війська вдарили по відділенню "Нової пошти" на Донеччині: загинули люди
Останні новини
22:53
Оточення глави найбільшої групи Європарламенту фігурує в корупційному розслідуванні
22:38
Остін: Путін не зможе перемогти Україну, навіть із підтримкою КНДР
22:11
оновлюєтьсяРосійські війська атакують безпілотниками: у кількох областях повітряна тривога
21:56
У Польщі під час затримання поліцією помер 48-річний українець
21:30
У Міноборони пояснили, чому робітники "Балістики" не отримали бронь
21:29
Росіяни атакували Дніпро: постраждав 14-річний підліток
21:02
Повінь в Іспанії забрала життя майже 100 людей, оголосили триденну жалобу
20:52
Шлюб в "Дії" увійшов до списку найкращих винаходів світу за версією TIME
20:46
Глава Міноборони Норвегії в Одесі анонсував 109 млн євро для українських F-16
20:41
Росіяни випустили близько 10 ракет по Одещині
Усі новини...
Реклама:
Реклама: