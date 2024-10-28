Дві дитини постраждали через російський удар дроном-камікадзе по Нікополю

Дві дівчинки, 12 та 13 років, зазнали поранення внаслідок російського удару дроном-камікадзе по Нікополю Дніпропетровської області.

Джерело: начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, Дніпропетровська обласна прокуратура

Дослівно прокуратура: "За даними слідства, 28 жовтня 2024 року російські військові атакували БпЛА м. Нікополь. Осколкові поранення отримали дві дівчинки 12 і 13 років. Пошкоджено приватні будинки".

Реклама:

Деталі: За словами Лисака, обох дівчат госпіталізували з осколковими ураженнями, стан середньої тяжкості. Наразі лікарі надають їм всю необхідну меддопомогу.

Що передувало: