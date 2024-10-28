Дві дитини постраждали через російський удар дроном-камікадзе по Нікополю
Понеділок, 28 жовтня 2024, 12:31
Дві дівчинки, 12 та 13 років, зазнали поранення внаслідок російського удару дроном-камікадзе по Нікополю Дніпропетровської області.
Джерело: начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, Дніпропетровська обласна прокуратура
Дослівно прокуратура: "За даними слідства, 28 жовтня 2024 року російські військові атакували БпЛА м. Нікополь. Осколкові поранення отримали дві дівчинки 12 і 13 років. Пошкоджено приватні будинки".
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Деталі: За словами Лисака, обох дівчат госпіталізували з осколковими ураженнями, стан середньої тяжкості. Наразі лікарі надають їм всю необхідну меддопомогу.
Що передувало:
- 3 жовтня російська армія вдарила дроном-камікадзе по Нікополю на Дніпропетровщині, постраждали троє людей.