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Дві дитини постраждали через російський удар дроном-камікадзе по Нікополю

Анастасія ПроцПонеділок, 28 жовтня 2024, 12:31
Дві дитини постраждали через російський удар дроном-камікадзе по Нікополю
фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Дві дівчинки, 12 та 13 років, зазнали поранення внаслідок російського удару дроном-камікадзе по Нікополю Дніпропетровської області.

Джерело: начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, Дніпропетровська обласна прокуратура

Дослівно прокуратура: "За даними слідства, 28 жовтня 2024 року російські військові атакували БпЛА м. Нікополь. Осколкові поранення отримали дві дівчинки 12 і 13 років. Пошкоджено приватні будинки".

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Деталі: За словами Лисака, обох дівчат госпіталізували з осколковими ураженнями, стан середньої тяжкості. Наразі лікарі надають їм всю необхідну меддопомогу.

Що передувало:

Нікопольобстрілдіти
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