Два ребенка пострадали из-за российского удара дроном-камикадзе по Никополю
Понедельник, 28 октября 2024, 12:31
Две девочки, 12 и 13 лет, получили ранения в результате российского удара дроном-камикадзе по Никополю Днепропетровской области.
Источник: начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, Днепропетровская областная прокуратура
Дословно прокуратура: "По данным следствия, 28 октября 2024 года российские военные атаковали БпЛА г. Никополь. Никополь. Осколочные ранения получили две девочки 12 и 13 лет. Повреждены частные дома".
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Детали: По словам Лысака, обеих девушек госпитализировали с осколочными поражениями, состояние средней тяжести. Сейчас врачи оказывают им всю необходимую медпомощь.
Что предшествовало:
- 3 октября российская армия ударила дроном-камикадзе по Никополю на Днепропетровщине, пострадали три человека.