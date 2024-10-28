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Два ребенка пострадали из-за российского удара дроном-камикадзе по Никополю

Анастасия ПроцПонедельник, 28 октября 2024, 12:31
Два ребенка пострадали из-за российского удара дроном-камикадзе по Никополю
фото: Днепропетровская областная прокуратура

Две девочки, 12 и 13 лет, получили ранения в результате российского удара дроном-камикадзе по Никополю Днепропетровской области.

Источник: начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, Днепропетровская областная прокуратура

Дословно прокуратура: "По данным следствия, 28 октября 2024 года российские военные атаковали БпЛА г. Никополь. Никополь. Осколочные ранения получили две девочки 12 и 13 лет. Повреждены частные дома".

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Детали: По словам Лысака, обеих девушек госпитализировали с осколочными поражениями, состояние средней тяжести. Сейчас врачи оказывают им всю необходимую медпомощь.

Что предшествовало:

Никопольобстрелдети
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