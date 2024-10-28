НАТО підтверджує присутність солдат КНДР у Курській області РФ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив присутність військових з Північної Кореї на території Росії, зокрема у Курській області, за даними розвідки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Рютте на брифінгу

Деталі: Рютте розповів, що вранці делегація Південної Кореї поінформувала НАТО, а також Японію, Австралію і Нову Зеландію про те, що її службам відомо про присутність військових КНДР у Росії та їхнє залучення у війну.

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"Сьогодні я можу підтвердити, що північнокорейські військові були відправлені у Росію і північнокорейські підрозділи задіяні у Курській області… Це значна ескалація в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії. Це ще одне порушення Резолюції Радбезу ООН. По-третє, це небезпечне розширення війни РФ", – заявив Рютте.

"НАТО закликає Росію і КНДР негайно припинити ці дії. Поглиблення військової співпраці між Росією і Північною Кореєю – це загроза і для тихоокеанської, і для євроатлантичної безпеки", – додав генсек.

Він нагадав, що перед тим КНДР надавала Росії боєприпаси та балістичні ракети. "В обмін на це Путін надає Північній Кореї військові технології та іншу підтримку для обходу міжнародних санкцій", – зазначив Рютте.

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Він наголосив, що в цих умовах демократичному світу важливо об’єднувати зусилля на захист спільних цінностей.

"Але водночас залучення північнокорейських військових на Курщині – це ознака зростаючого відчаю Путіна. Понад 600 тисяч російських військових вбиті або отримали поранення у війні Путіна, і він не може підтримувати наступ на Україну без підтримки з-за кордону… Союзники у НАТО продовжать підтримувати вільну й незалежну Україну, тому що безпека України – це наша безпека", – сказав Марк Рютте.

Рютте додав, що пізніше у понеділок поговорить з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем та українським міністром оборони Рустемом Умєровим у контексті цих подій.

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