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НАТО подтверждает присутствие солдат КНДР в Курской области РФ

Мария Емец, Анастасия ПроцПонедельник, 28 октября 2024, 13:59
НАТО подтверждает присутствие солдат КНДР в Курской области РФ
Рютте. фото: Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил присутствие военных из Северной Кореи на территории России, в частности в Курской области, по данным разведки.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Рютте на брифинге

Детали: Рютте рассказал, что утром делегация Южной Кореи проинформировала НАТО, а также Японию, Австралию и Новую Зеландию о том, что ее службам известно о присутствии военных КНДР в России и их привлечении в войну.

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"Сегодня я могу подтвердить, что северокорейские военные были отправлены в Россию и северокорейские подразделения задействованы в Курской области... Это значительная эскалация в продолжающейся вовлеченности КНДР в противоправную войну России. Это еще одно нарушение Резолюции Совбеза ООН. В-третьих, это опасное расширение войны РФ", – заявил Рютте.

"НАТО призывает Россию и КНДР немедленно прекратить эти действия. Углубление военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей – это угроза и для тихоокеанской, и для евроатлантической безопасности", – добавил генсек.

Он напомнил, что перед тем КНДР предоставляла России боеприпасы и баллистические ракеты. "В обмен на это Путин предоставляет Северной Корее военные технологии и другую поддержку для обхода международных санкций", – отметил Рютте.

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Он подчеркнул, что в этих условиях демократическому миру важно объединять усилия в защиту общих ценностей.

"Но в то же время, привлечение северокорейских военных на Курщине – это признак растущего отчаяния Путина. Более 600 тысяч российских военных убиты или получили ранения в войне Путина, и он не может поддерживать наступление на Украину без поддержки из-за границы... Союзники в НАТО продолжат поддерживать свободную и независимую Украину, потому что безопасность Украины – это наша безопасность", – сказал Марк Рютте.

Рютте добавил, что позже в понедельник поговорит с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем и украинским министром обороны Рустемом Умеровым в контексте этих событий.

Напомним:

НАТОКНДРРосcия
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