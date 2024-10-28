Пентагон: Солдатів КНДР перекинули ближче до України, можуть вступити у бій за кілька тижнів
Представниця Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу повідомила, що за оцінкою США, Північна Корея відправила близько 10 тисяч військових до Росії для навчань та участі в бойових діях проти України, що станеться протягом "наступних кількох тижнів".
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство АР
Деталі: За словами Сінгх, частина північнокорейських військових, відправлення яких до Росії підтвердили ще минулого тижня, вже передислокувались ближче до України.
Пряма мова Сінгх: "Ми все більше стурбовані тим, що Росія має намір використовувати цих солдатів у бойових діях або для підтримки бойових операцій проти українських сил у Курській області Росії".
Більше деталей: Як зазначила речниця Пентагону, шеф відомства Ллойд Остін уже публічно попередив, що солдати Північної Кореї в разі участі у війні проти України вважатимуться стороною, що воює, і законними військовими цілями.
Передісторія:
- Минулого тижня розвідка Південної Кореї в середу повідомила, що Північна Корея відправила до Росії 3 тисячі військових для підтримки окупантів на війні проти України і також намагається ізолювати сім'ї відібраних солдатів в певному місці, щоб інформація не поширювалась.
- Пізніше інформацію про кілька тисяч північнокорейських військових у Росії підтвердив Білий дім. На цьому тлі Німеччина та Австрія викликали північнокорейських послів.