Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Пентагон: Солдатів КНДР перекинули ближче до України, можуть вступити у бій за кілька тижнів

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловПонеділок, 28 жовтня 2024, 18:13
Пентагон: Солдатів КНДР перекинули ближче до України, можуть вступити у бій за кілька тижнів
Сабріна Сінгх, фото: Getty Images

Представниця Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу повідомила, що за оцінкою США, Північна Корея відправила близько 10 тисяч військових до Росії для навчань та участі в бойових діях проти України, що станеться протягом "наступних кількох тижнів".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство АР

Деталі: За словами Сінгх, частина північнокорейських військових, відправлення яких до Росії підтвердили ще минулого тижня, вже передислокувались ближче до України.

Реклама:

Пряма мова Сінгх: "Ми все більше стурбовані тим, що Росія має намір використовувати цих солдатів у бойових діях або для підтримки бойових операцій проти українських сил у Курській області Росії".

Більше деталей: Як зазначила речниця Пентагону, шеф відомства Ллойд Остін уже публічно попередив, що солдати Північної Кореї в разі участі у війні проти України вважатимуться стороною, що воює, і законними військовими цілями.

Передісторія:

РЕКЛАМА:

КНДРРосіяУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Результати протиповітряного бою 1 листопада: збили 31 безпілотник і керовану авіаційну ракету

У Конгресі закликають США і НАТО розглянути можливість атаки на сили КНДР в Україні

ISW: Путіна не цікавлять переговори, він хоче знищити українську державність

У Міноборони розпочали бета-тестування онлайн-відстрочок у "Резерв+"

Зеленський: Україну не примусять віддати території, незалежно від результатів виборів у США

Зеленський: Бойове зіткнення з північнокорейськими військами – це питання днів, а не місяців

Усі новини...
Сирський перевірив підготовку частин до оборони у Запорізькій області в осінньо-зимовий період
Умєров: ТЦК та правоохоронці матимуть спільну електронну систему для обміну даними
Хорватія за домовленістю з Німеччиною передасть Україні 60 танків і БМП
Байден відреагував на перекидання військових КНДР до Росії
Останні новини
11:40
Мінус 15 батальйонів противника: у ДШВ розповіли про втрати армії РФ на Курщині
11:39
На ЗАЕС виявили проблему з частиною помпи охолодження реактора – МАГАТЕ
11:36
фотоПольща почала будівництво  лінії укріплень на кордонах з РФ та Білоруссю
11:28
відео"Картопляне затемнення": у NASA зафільмували проліт марсіанського супутника Фобоса на тлі Сонця
11:12
Світовий банк профінансує бізнес України на понад пів мільярда доларів
11:10
відеоЗ кадрами майбутнього фільму. Океан Ельзи випустив кліп на нову пісню "Як ніколи"
11:05
Банки оновили курс валют: скільки коштують долар та євро
11:00
В жовтні РФ випустила більше 2000 ударних БПЛА по Україні
10:51
Стимулювання економіки Китаю дало поштовх виробництву – Bloomberg
10:34
фото"Афанасій" на службі ФСБ: колишній депутат "регіонал" наводив удари на Сумщину
Усі новини...
Реклама:
Реклама: