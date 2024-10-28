Пентагон: Солдат КНДР перебросили ближе к Украине, могут вступить в бой через несколько недель
Представительница Пентагона Сабрина Сингх на брифинге сообщила, что по оценке США, Северная Корея отправила около 10 тысяч военных в Россию для учений и участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР
Детали: По словам Сингх, часть северокорейских военных, отправку которых в Россию подтвердили еще на прошлой неделе, уже передислоцировались ближе к Украине.
Прямая речь Сингх: "Мы все больше обеспокоены тем, что Россия намерена использовать этих солдат в боевых действиях или для поддержки боевых операций против украинских сил в Курской области России".
Как отметила пресс-секретарь Пентагона, шеф ведомства Ллойд Остин уже публично предупредил, что солдаты Северной Кореи в случае участия в войне против Украины будут считаться воюющей стороной и законными военными целями.
Предыстория:
- На прошлой неделе разведка Южной Кореи в среду сообщила, что Северная Корея отправила в Россию 3 тысячи военных для поддержки оккупантов на войне против Украины и также пытается изолировать семьи отобранных солдат в определенном месте, чтобы информация не распространялась.
- Позже информацию о нескольких тысячах северокорейских военных в России подтвердил Белый дом. На этом фоне Германия и Австрия вызвали северокорейских послов.