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Пентагон: Солдат КНДР перебросили ближе к Украине, могут вступить в бой через несколько недель

Олег Павлюк, Станислав ПогориловПонедельник, 28 октября 2024, 18:13
Пентагон: Солдат КНДР перебросили ближе к Украине, могут вступить в бой через несколько недель
Сабрина Сингх, фото: Getty Images

Представительница Пентагона Сабрина Сингх на брифинге сообщила, что по оценке США, Северная Корея отправила около 10 тысяч военных в Россию для учений и участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР

Детали: По словам Сингх, часть северокорейских военных, отправку которых в Россию подтвердили еще на прошлой неделе, уже передислоцировались ближе к Украине.

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Прямая речь Сингх: "Мы все больше обеспокоены тем, что Россия намерена использовать этих солдат в боевых действиях или для поддержки боевых операций против украинских сил в Курской области России".

Как отметила пресс-секретарь Пентагона, шеф ведомства Ллойд Остин уже публично предупредил, что солдаты Северной Кореи в случае участия в войне против Украины будут считаться воюющей стороной и законными военными целями.

Предыстория:

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  • На прошлой неделе разведка Южной Кореи в среду сообщила, что Северная Корея отправила в Россию 3 тысячи военных для поддержки оккупантов на войне против Украины и также пытается изолировать семьи отобранных солдат в определенном месте, чтобы информация не распространялась.
  • Позже информацию о нескольких тысячах северокорейских военных в России подтвердил Белый дом. На этом фоне Германия и Австрия вызвали северокорейских послов.

КНДРРосcияУкраинавойна
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