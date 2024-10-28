Пентагон: Солдат КНДР перебросили ближе к Украине, могут вступить в бой через несколько недель

Представительница Пентагона Сабрина Сингх на брифинге сообщила, что по оценке США, Северная Корея отправила около 10 тысяч военных в Россию для учений и участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР

Детали: По словам Сингх, часть северокорейских военных, отправку которых в Россию подтвердили еще на прошлой неделе, уже передислоцировались ближе к Украине.

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Прямая речь Сингх: "Мы все больше обеспокоены тем, что Россия намерена использовать этих солдат в боевых действиях или для поддержки боевых операций против украинских сил в Курской области России".

Как отметила пресс-секретарь Пентагона, шеф ведомства Ллойд Остин уже публично предупредил, что солдаты Северной Кореи в случае участия в войне против Украины будут считаться воюющей стороной и законными военными целями.

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