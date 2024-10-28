У Тбілісі протестувальники освистали Орбана

Учасники акції в Тбілісі освистали прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який прибув до Грузії з офіційним візитом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на видання Formulanews

Деталі: На відео, яке опублікували журналісти, видно, що поява супроводу Орбана на території супроводжувалася свистом і вигуками учасників мітингу.

Реклама:

Wauw! Viktor Orbán wordt massaal uitgejouwd bij aankomst in Tbilisi, Georgië. pic.twitter.com/9FmtAcfQLs — Rick Воля △ (@Rii_cck) October 28, 2024

⭕️In #Tbilisi, protesters booed Hungarian Prime Minister @PM_ViktorOrban as he left his hotel to meet with @PM_Kobakhidze.

⭕️The demonstrators are protesting election rigging by #Georgia’s ruling party in the recent elections.#GEOElections2024 #GeorgiaElections pic.twitter.com/HWJ1fihoVa РЕКЛАМА: October 28, 2024

Як повідомили журналістам в урядовій адміністрації, Віктора Орбана прийматиме глава уряду Іраклі Кобахідзе. У вівторок, 29 жовтня, вони дадуть спільну пресконференцію для ЗМІ.

Як відомо, ввечері 28 жовтня Орбан прибув до Тбілісі. Раніше в ЄС підкреслювали, що прем'єр Угорщини не представляє позицію всіх держав-членів, коли здійснює цю поїздку.

Варто зазначити, що угорський прем'єр Віктор Орбан був одним з перших, хто привітав владу Грузії з перемогою на виборах, не чекаючи офіційних результатів.

Опозиційні партії не визнають результати виборів, заявляючи, що "Грузинська мрія" їх "вкрала". Опозиціонери закликали до протестів.

Читайте детальніше у статті: Тбілісі кличе на допомогу: як пройшли вибори у Грузії й чи зважиться Захід підтримати протести