У Тбілісі протестувальники освистали Орбана

Учасники акції в Тбілісі освистали прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який прибув до Грузії з офіційним візитом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на видання Formulanews

Деталі: На відео, яке опублікували журналісти, видно, що поява супроводу Орбана на території супроводжувалася свистом і вигуками учасників мітингу.

Реклама:

⭕️In #Tbilisi, protesters booed Hungarian Prime Minister @PM_ViktorOrban as he left his hotel to meet with @PM_Kobakhidze.

⭕️The demonstrators are protesting election rigging by #Georgia’s ruling party in the recent elections.#GEOElections2024 #GeorgiaElections pic.twitter.com/HWJ1fihoVa