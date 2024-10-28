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В Тбилиси протестующие освистали Орбана

Уляна Кричковская, Татьяна ОлейникПонедельник, 28 октября 2024, 18:58
В Тбилиси протестующие освистали Орбана
Фото из соцсетей

Участники акции в Тбилиси освистали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который прибыл в Грузию с официальным визитом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание Formula

Детали: На видео, которое опубликовали журналисты, видно, что появление сопровождения Орбана на территории сопровождалось свистом и выкриками участников митинга.

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Как сообщили журналистам в правительственной администрации, Виктора Орбана будет принимать Иракли Кобахидзе. Во вторник, 29 октября, они дадут совместную пресс-конференцию для СМИ.

Как известно, вечером 28 октября Орбан прибыл в Тбилиси. Ранее в ЕС подчеркивали, что премьер Венгрии не представляет позицию всех государств-членов, когда совершает эту поездку.

Стоит отметить, что венгерский премьер Виктор Орбан был одним из первых, кто поздравил власти Грузии с победой на выборах, не дожидаясь официальных результатов.

Оппозиционные партии не признают результаты выборов, заявляя, что "Грузинская мечта" их "украла". Оппозиционеры призвали к протестам.

Читайте подробнее в статье: Тбилиси зовет на помощь: как прошли выборы в Грузии и решится ли Запад поддержать протесты

ГрузияВенгрияОрбанмитинги
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