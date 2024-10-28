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У Тбілісі тисячі людей вийшли на протест через скандальні вибори до парламенту

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловПонеділок, 28 жовтня 2024, 18:33
У Тбілісі тисячі людей вийшли на протест через скандальні вибори до парламенту
Фото: Neil Hauer у соцмережі Х

Тисячі людей увечері в понеділок, 28 жовтня, зібрались під парламентом Грузії у Тбілісі на акцію протесту проти оголошених результатів парламентських виборів. Учасники протесту перекрили прилеглий проспект Руставелі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Interpressnews

Деталі: На мітингу виступила президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка заявила, що голоси тих, хто зібрався, на виборах "були вкрадені".

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"Можу заприсягтись, що буду з вами до кінця на європейському шляху, поки ми не досягнемо дверей Європи, що є нашою справжньою мрією", – зазначила вона.

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Як передає "Эхо Кавказа", один із лідерів партії "Єдність – Національний рух" Георгій Вашадзе на мітингу заявив, що опозиція вимагає повторних виборів, які відбудуться під міжнародним контролем.

Перед початком мітингу люди, які зібрались біля грузинського парламенту, освистали прем’єра Угорщини Віктора Орбана, що прибув до Тбілісі для зустрічі з владою.

Що було раніше: Як повідомлялось, опозиційні партії не визнають результати виборів, заявляючи, що "Грузинська мрія" їх "вкрала". Опозиціонери закликали до протестів.

Читайте детальніше у статті: Тбілісі кличе на допомогу: як пройшли вибори у Грузії й чи зважиться Захід підтримати протести

Грузіявибори
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