У Тбілісі тисячі людей вийшли на протест через скандальні вибори до парламенту

Тисячі людей увечері в понеділок, 28 жовтня, зібрались під парламентом Грузії у Тбілісі на акцію протесту проти оголошених результатів парламентських виборів. Учасники протесту перекрили прилеглий проспект Руставелі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Interpressnews

Деталі: На мітингу виступила президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка заявила, що голоси тих, хто зібрався, на виборах "були вкрадені".

The president of Georgia, de facto leader of the opposition, climb to the stage in front Tbilisi parliament during the first anti- government protest after saturday's vote pic.twitter.com/5hQye303mR