Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Іран ще не надав Росії ракети, але перемовини про це тривають

Тетяна ОлійникПонеділок, 28 жовтня 2024, 21:42
Зеленський: Іран ще не надав Росії ракети, але перемовини про це тривають
Зеленський. Фото - Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Іран ще не надав Росії свої ракети, але країни ведуть про це перемовини.

Джерело: Зеленський на спільній пресконференції з учасниками четвертого саміту Україна – Північна Європа

Пряма мова: "Вони (Іран і Росія – УП) ведуть поглиблений діалог про ракети, які Іран може надати Росії. За наявною в нас інформацією, поки що вони ракет не надали, але вони про це говорять і це для нас привід непокоїтися".

Реклама:

Деталі: Глава держави також нагадав, що Іран надає Росії ударні дрони типу "Shahed" та надали ліцензію на їх виготовлення в РФ.

Нагадаємо: 

  • Західні ЗМІ повідомили, що Іран уже передав Росії балістичні ракети малої дальності. Деякі джерела говорили про понад 200 ракет.
  • Агентство Reuters, яке першим повідомило про підготовку передачі балістичних ракет з Ірану до Росії, писало, що може йтись про Fath-360 – системи, яка запускає балістичні ракети з максимальною дальністю 120 кілометрів і боєголовкою вагою 150 кілограмів.
  • У Раді нацбезпеки Білого дому заявили, що якщо Іран передав чи передасть Росії балістичні ракети, це буде "драматичною ескалацією"
  • Член комітету з питань національної безпеки і зовнішньої політики парламенту Ірану Ахмад Бахшаєш Ардестані визнав, що Росії відправили іранські балістичні ракети, яких вона потребує для обстрілів України.
  • Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що прагне переговорів із західними країнами щодо війни Росії в Україні й нібито ніколи не схвалював російську агресію.

ЗеленськийІранзброяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В "Укренерго" оцінили можливість запровадження графіків відключення світла

Розвідка Естонії: Впродовж тижня росіяни загарбали 150 квадратних кілометрів Донеччини

Звільнили головного інспектора Міноборони

Генерал-лейтенант Содоль звільнився із ЗСУ через ВЛК – джерело

Графіки відключення світла можуть початися вже з наступного тижня – член НР "Центренерго"

Мінус 15 батальйонів противника: у ДШВ розповіли про втрати армії РФ на Курщині

Усі новини...
Байден відреагував на перекидання військових КНДР до Росії
Умєров: ТЦК та правоохоронці матимуть спільну електронну систему для обміну даними
Хорватія за домовленістю з Німеччиною передасть Україні 60 танків і БМП
Росіяни атакували центр Харкова КАБами: пошкоджена будівля Держпрому, 6 постраждалих
Останні новини
16:29
На залізничному вокзалі в Сербії обвалився дах: є загиблі та потерпілі
16:20
Хто контролює світовий ринок авокадо?
16:10
Meta заблокувала шахраїв, які вимагали гроші у Instagram-блогерів – Федоров
16:06
У Німеччині пояснили, чому відбуваються затримки з постачанням Україні західної зброї
15:48
В "Укренерго" оцінили можливість запровадження графіків відключення світла
15:45
У Києві підключили до тепла більшість житлових будинків комунальних компаній
15:37
Розвідка Естонії: Впродовж тижня росіяни загарбали 150 квадратних кілометрів Донеччини
15:36
Акції Boeing зростають, оскільки компанія запропонувала кращу зарплату для припинення страйку
15:35
Уряд призначив нового освітнього омбудсмена
15:30
Зростання ключової ставки в РФ: торгові центри опинилися на межі банкрутства
Усі новини...
Реклама:
Реклама: