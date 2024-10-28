Зеленський: Іран ще не надав Росії ракети, але перемовини про це тривають

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Іран ще не надав Росії свої ракети, але країни ведуть про це перемовини.

Джерело: Зеленський на спільній пресконференції з учасниками четвертого саміту Україна – Північна Європа

Пряма мова: "Вони (Іран і Росія – УП) ведуть поглиблений діалог про ракети, які Іран може надати Росії. За наявною в нас інформацією, поки що вони ракет не надали, але вони про це говорять і це для нас привід непокоїтися".

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Деталі: Глава держави також нагадав, що Іран надає Росії ударні дрони типу "Shahed" та надали ліцензію на їх виготовлення в РФ.

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