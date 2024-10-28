Зеленський: Іран ще не надав Росії ракети, але перемовини про це тривають
Понеділок, 28 жовтня 2024, 21:42
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Іран ще не надав Росії свої ракети, але країни ведуть про це перемовини.
Джерело: Зеленський на спільній пресконференції з учасниками четвертого саміту Україна – Північна Європа
Пряма мова: "Вони (Іран і Росія – УП) ведуть поглиблений діалог про ракети, які Іран може надати Росії. За наявною в нас інформацією, поки що вони ракет не надали, але вони про це говорять і це для нас привід непокоїтися".
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Деталі: Глава держави також нагадав, що Іран надає Росії ударні дрони типу "Shahed" та надали ліцензію на їх виготовлення в РФ.
Нагадаємо:
- Західні ЗМІ повідомили, що Іран уже передав Росії балістичні ракети малої дальності. Деякі джерела говорили про понад 200 ракет.
- Агентство Reuters, яке першим повідомило про підготовку передачі балістичних ракет з Ірану до Росії, писало, що може йтись про Fath-360 – системи, яка запускає балістичні ракети з максимальною дальністю 120 кілометрів і боєголовкою вагою 150 кілограмів.
- У Раді нацбезпеки Білого дому заявили, що якщо Іран передав чи передасть Росії балістичні ракети, це буде "драматичною ескалацією".
- Член комітету з питань національної безпеки і зовнішньої політики парламенту Ірану Ахмад Бахшаєш Ардестані визнав, що Росії відправили іранські балістичні ракети, яких вона потребує для обстрілів України.
- Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що прагне переговорів із західними країнами щодо війни Росії в Україні й нібито ніколи не схвалював російську агресію.