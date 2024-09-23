Президент Ірану заявив, що "прагне переговорів із Заходом" щодо війни в Україні

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що прагне переговорів із західними країнами щодо війни Росії в Україні й нібито ніколи не схвалював російську агресію.

Джерело: "The Guardian", "Європейська правда"

Деталі: Іранський президент назвав російську війну проти України "агресією" та заперечив, що його країна надавала Росії балістичні ракети з моменту його вступу на посаду у липні 2024 року. Він також пообіцяв не робити цього й надалі, хоча не згадав про безпілотники, які його країна постачає Росії.

Реклама:

За словами Пезешкіана, Іран готовий "сісти за стіл переговорів з європейцями та американцями, щоб вести діалог і перемовини" на тлі звинувачень у постачанні ракет.

Доповнено: Глава Євроради Шарль Мішель зустрівся у Нью-Йорку з Пезешкіаном й під час зустрічі висловив іранському президенту занепокоєння з приводу постачання зброї до Росії, дестабілізації регіону через посередників, затриманих громадяни ЄС, ядерну програму та ситуацію з правами людини.

Кореспонденту The Wall Street Journal Лоренсу Норману від джерела стало відомо, що Мішель сказав Пезешкіану, що відносини між Іраном і Європою перебувають на найнижчому рівні.

РЕКЛАМА:

Він тиснув на іранського президента у питаннях прав людини, ядерної програми, регіональної дестабілізації, постачання ракет та європейських в'язнів у Ірані.

Що передувало:

Пезешкіан став президентом Ірану після загибелі попередника Ібрагіма Раїсі в авіакатастрофі.

Нагадаємо: