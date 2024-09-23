Президент Ірану заявив, що "прагне переговорів із Заходом" щодо війни в Україні
Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що прагне переговорів із західними країнами щодо війни Росії в Україні й нібито ніколи не схвалював російську агресію.
Джерело: "The Guardian", "Європейська правда"
Деталі: Іранський президент назвав російську війну проти України "агресією" та заперечив, що його країна надавала Росії балістичні ракети з моменту його вступу на посаду у липні 2024 року. Він також пообіцяв не робити цього й надалі, хоча не згадав про безпілотники, які його країна постачає Росії.
За словами Пезешкіана, Іран готовий "сісти за стіл переговорів з європейцями та американцями, щоб вести діалог і перемовини" на тлі звинувачень у постачанні ракет.
Доповнено: Глава Євроради Шарль Мішель зустрівся у Нью-Йорку з Пезешкіаном й під час зустрічі висловив іранському президенту занепокоєння з приводу постачання зброї до Росії, дестабілізації регіону через посередників, затриманих громадяни ЄС, ядерну програму та ситуацію з правами людини.
Кореспонденту The Wall Street Journal Лоренсу Норману від джерела стало відомо, що Мішель сказав Пезешкіану, що відносини між Іраном і Європою перебувають на найнижчому рівні.
Він тиснув на іранського президента у питаннях прав людини, ядерної програми, регіональної дестабілізації, постачання ракет та європейських в'язнів у Ірані.
Що передувало:
Пезешкіан став президентом Ірану після загибелі попередника Ібрагіма Раїсі в авіакатастрофі.
Нагадаємо:
- Західні ЗМІ повідомили, що Іран уже передав Росії балістичні ракети малої дальності. Деякі джерела говорили про понад 200 ракет.
- Агентство Reuters, яке першим повідомило про підготовку передачі балістичних ракет з Ірану до Росії, писало, що може йтись про Fath-360 – системи, яка запускає балістичні ракети з максимальною дальністю 120 кілометрів і боєголовкою вагою 150 кілограмів.
- У Раді нацбезпеки Білого дому заявили, що якщо Іран передав чи передасть Росії балістичні ракети, це буде "драматичною ескалацією".
- Член комітету з питань національної безпеки і зовнішньої політики парламенту Ірану Ахмад Бахшаєш Ардестані визнав, що Росії відправили іранські балістичні ракети, яких вона потребує для обстрілів України.