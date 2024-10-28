Зеленский: Иран еще не предоставил России ракеты, но переговоры об этом продолжаются

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран еще не предоставил России свои ракеты, но страны ведут об этом переговоры.

Источник: Зеленский на совместной пресс-конференции с участниками четвертого саммита Украина - Северная Европа

Прямая речь: "Они (Иран и Россия - УП) ведут углубленный диалог о ракетах, которые Иран может предоставить России. По имеющейся у нас информации, пока они ракет не предоставили, но они об этом говорят и это для нас повод для беспокойства".

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Детали: Глава государства также напомнил, что Иран предоставляет России ударные дроны типа "Shahed" и предоставили лицензию на их изготовление в РФ.

Напомним: