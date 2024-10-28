Зеленский: Иран еще не предоставил России ракеты, но переговоры об этом продолжаются
Понедельник, 28 октября 2024, 21:42
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран еще не предоставил России свои ракеты, но страны ведут об этом переговоры.
Источник: Зеленский на совместной пресс-конференции с участниками четвертого саммита Украина - Северная Европа
Прямая речь: "Они (Иран и Россия - УП) ведут углубленный диалог о ракетах, которые Иран может предоставить России. По имеющейся у нас информации, пока они ракет не предоставили, но они об этом говорят и это для нас повод для беспокойства".
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Детали: Глава государства также напомнил, что Иран предоставляет России ударные дроны типа "Shahed" и предоставили лицензию на их изготовление в РФ.
Напомним:
- Западные СМИ сообщили, что Иран уже передал России баллистические ракеты малой дальности. Некоторые источники говорили о более 200 ракетах.
- Агентство Reuters, которое первым сообщило о подготовке передачи баллистических ракет из Ирана в Россию, писало, что речь может идти о Fath-360 – системе, которая запускает баллистические ракеты с максимальной дальностью 120 километров и боеголовкой весом 150 килограммов.
- В Совете нацбезопасности Белого дома заявили, что если Иран передал или передаст России баллистические ракеты, это будет "драматической эскалацией".
- Член комитета по вопросам национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Ахмад Бахшаеш Ардестани признал, что России отправили иранские баллистические ракеты, в которых она нуждается для обстрелов Украины.
- Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что стремится к переговорам с западными странами относительно войны России в Украине и якобы никогда не одобрял российскую агрессию.