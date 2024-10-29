Росіяни атакували Кривий Ріг ракетою, є загиблий та поранені

Російські війська атакували Кривий Ріг ракетою, відомо про загиблого та 12 поранених.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Ракетна атака на Кривий Ріг. Попередньо, є постраждалі. Деталі з'ясовуємо.

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Доки ж триває повітряна тривога. Бережіть себе – залишайтеся у безпечному місці".

фото: Нацполіція

Оновлено: Згодом Лисак повідомив, що у Кривому Розі пошкоджений триповерховий житловий будинок.

У домі та господарських спорудах виникла пожежа. Понівечені також медзаклад, авто, газопровід.

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О 23:24 за даними Лисака, двоє чоловіків, 39 та 60 років, у вкрай важкому стані.

Ще п'ятеро госпіталізованих – у стані середньої тяжкості.

Внаслідок ракетної атаки РФ на Кривий Ріг, одна людина загинула, повідомив керівник ОВА о 23:44.

фото: Нацполіція

О 00:20 Національна поліція повідомила, що кількість поранених зросла до 12.

На місці ракетного удару росіян працює поліція.

Частково зруйнована багатоповерхівка, пошкоджені ще декілька будинків, медичний заклад, гаражі та автомобілі.

Також на місці розгорнутий мобільний пункт поліції для прийому заяв та допомоги людям.