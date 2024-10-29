Россияне атаковали Кривой Рог ракетой, 11 людей ранены

Российские войска атаковали Кривой Рог ракетой, известно о 12 раненых.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Ракетная атака на Кривой Рог. Предварительно, есть пострадавшие. Детали выясняем.

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Пока же продолжается воздушная тревога. Берегите себя - оставайтесь в безопасном месте".

Обновлено: Впоследствии Лысак сообщил, что в Кривом Роге поврежден трехэтажный жилой дом.

Предварительно, пострадали 10 человек. В доме и хозяйственных постройках возник пожар. Изуродованы также медучреждение, авто, газопровод.

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В 23:24 стало известно об 11 пострадавших. По данным Лысака, двое мужчин, 39 и 60 лет, в крайне тяжелом состоянии.

Еще пятеро госпитализированных - в состоянии средней тяжести.

В результате ракетной атаки РФ на Кривой Рог, один человек погиб, сообщил руководитель ОВА в 23:44.

В 00:20 Национальная полиция сообщила, что количество раненых возросло до 12.

На месте ракетного удара россиян работает полиция.

Частично разрушена многоэтажка, повреждены еще несколько домов, медицинское учреждение, гаражи и автомобили.

Также на месте развернут мобильный пункт полиции для приема заявлений и помощи людям.