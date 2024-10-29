ISW: Китай у Білорусі вивчає досвід війни з Україною

Китайська Народна Республіка (КНР), ймовірно, вивчає уроки, які отримали російські військові на війні, через Збройні сили Білорусі.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Командувач білоруських Сил спеціальних операцій генерал-майор Вадим Денисенко заявив, що представники КНР, Узбекистану та Казахстану брали участь у військових навчаннях у Білорусі протягом останніх трьох-чотирьох місяців.

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Денисенко стверджував, що КНР зацікавлена в уроках, отриманих білоруськими військами у зв'язку з війною в Україні, таких як використання безпілотників, розмінування окопів та штурм будівель.

Ключові висновки ISW за 28 листопада: