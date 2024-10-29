ISW: Китай у Білорусі вивчає досвід війни з Україною
Вівторок, 29 жовтня 2024, 04:20
Китайська Народна Республіка (КНР), ймовірно, вивчає уроки, які отримали російські військові на війні, через Збройні сили Білорусі.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: Командувач білоруських Сил спеціальних операцій генерал-майор Вадим Денисенко заявив, що представники КНР, Узбекистану та Казахстану брали участь у військових навчаннях у Білорусі протягом останніх трьох-чотирьох місяців.
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Денисенко стверджував, що КНР зацікавлена в уроках, отриманих білоруськими військами у зв'язку з війною в Україні, таких як використання безпілотників, розмінування окопів та штурм будівель.
Ключові висновки ISW за 28 листопада:
- Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив, що 28 жовтня представники південнокорейської розвідки поділилися з офіційними особами НАТО доказами того, що північнокорейські підрозділи діють у Курській області.
- У ніч з 27 на 28 жовтня українські війська здійснили чергову серію ударів з безпілотників по російських спиртових заводах, як повідомляється, з метою зменшення можливостей російської авіації.
- Очільник Росії Володимир Путін 28 жовтня визнав дефіцит робочої сили в Росії, але підкреслив низький рівень безробіття в Росії, намагаючись висвітлити цю проблему у вигідному світлі і стверджуючи, що російська економіка здатна витримати тривалу війну в Україні.
- Конституційний суд Молдови заявив, що перегляне результати референдуму щодо Європейського Союзу (ЄС), який відбувся 20 жовтня, 31 жовтня, а третій кандидат у першому турі президентських виборів оголосив, що не підтримуватиме жодного з кандидатів у другому турі.
- Грузинське громадянське суспільство, опозиція та міжнародні спостерігачі за виборами продовжують відкидати результати виборів до парламенту Грузії 2024 року на тлі масштабної демонстрації в Тбілісі 28 жовтня.
- Нещодавно російські війська незначно просунулися вперед поблизу Куп'янська, на південний схід від Покровська та на південний захід від Донецька.