ISW: Китай в Беларуси изучает опыт войны с Украиной

Китайская Народная Республика (КНР), вероятно, изучает уроки, которые получили российские военные, через Вооруженные силы Беларуси.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Командующий белорусских Сил специальных операций генерал-майор Вадим Денисенко заявил, что представители КНР, Узбекистана и Казахстана участвовали в военных учениях в Беларуси в течение последних трех-четырех месяцев.

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Денисенко утверждал, что КНР заинтересована в уроках, полученных белорусскими войсками в связи с войной в Украине, таких как использование беспилотников, разминирование окопов и штурм зданий.

Ключевые выводы ISW за 28 ноября: