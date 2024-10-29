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ISW: Китай в Беларуси изучает опыт войны с Украиной

Алена ИвашкивВторник, 29 октября 2024, 04:20
ISW: Китай в Беларуси изучает опыт войны с Украиной
фото: Генштаб ВСУ

Китайская Народная Республика (КНР), вероятно, изучает уроки, которые получили российские военные, через Вооруженные силы Беларуси. 

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Командующий белорусских Сил специальных операций генерал-майор Вадим Денисенко заявил, что представители КНР, Узбекистана и Казахстана участвовали в военных учениях в Беларуси в течение последних трех-четырех месяцев. 

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Денисенко утверждал, что КНР заинтересована в уроках, полученных белорусскими войсками в связи с войной в Украине, таких как использование беспилотников, разминирование окопов и штурм зданий.

Ключевые выводы ISW за 28 ноября:

  • Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил, что 28 октября представители южнокорейской разведки поделились с официальными лицами НАТО доказательствами того, что северокорейские подразделения действуют в Курской области.
  • В ночь с 27 на 28 октября украинские войска совершили очередную серию ударов с беспилотников по российским спиртовым заводам, как сообщается, с целью уменьшения возможностей российской авиации.
  • Глава России Владимир Путин 28 октября признал дефицит рабочей силы в России, но подчеркнул низкий уровень безработицы в России, пытаясь осветить эту проблему в выгодном свете и утверждая, что российская экономика способна выдержать длительную войну в Украине.
  • Конституционный суд Молдовы заявил, что пересмотрит результаты референдума по Европейскому Союзу (ЕС), который состоялся 20 октября, 31 октября, а третий кандидат в первом туре президентских выборов объявил, что не будет поддерживать ни одного из кандидатов во втором туре.
  • Грузинское гражданское общество, оппозиция и международные наблюдатели за выборами продолжают отвергать результаты выборов в парламент Грузии 2024 года на фоне масштабной демонстрации в Тбилиси 28 октября.
  • Недавно российские войска незначительно продвинулись вперед вблизи Купянска, к юго-востоку от Покровска и к юго-западу от Донецка.

войнаКитайБеларусьРосcия
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