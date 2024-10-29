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У Києві через атаку БПЛА постраждали люди, горів будинок та автомобілі

Олена ІвашківВівторок, 29 жовтня 2024, 05:50
У Києві через атаку БПЛА постраждали люди, горів будинок та автомобілі
Наслідки атаки на Київ, фото: Київська МВА

Внаслідок атаки БпЛА російських військ по Києву, зафіксовано падіння уламків в Солом’янському та Святошинському районах. Виникли пожежі, постраждали шестеро людей.

Джерело: начальник Київської МВА Сергій Попко у Telegram, міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: За попередньою інформацією, сталося загоряння у житловому будинку, зайнялися автомобілі та торговельне приміщення. 

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Наслідки атаки на Київ, фото: Київська МВА

Всі екстрені служби на місці.

 
Наслідки атаки на Київ, фото: Київська МВА

Кличко додав, що у Соломʼянському районі наразі двоє постраждалих: одного з них гогоспіталізували, а жінці медики надали допомогу на місці.

фото: ДСНС
фото: ДСНС

Оновлено: О 5:17 у КМВА повідомили, шо пожежу в Соломʼянському районі Києва ліквідовано. 

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За попередніми даними існує ризик розгерметизації системи подачі газу. Аварійна служба газу прямує на місце.

фото: ДСНС
фото: ДСНС

О 5:50 стало відомо, що в Солом’янському районі, на території житлової забудови  відбулося розгерметизація газової труби на фасадній частині 9-ти поверхового житлового будинку, внаслідок чого відбулося займання магазину. Пожежу локалізовано.

О 6:27 у КМВА повідомили про шістьох постраждалих. Одну людину з серйозним пораненням ніг госпіталізували. 

ДСНС повідомила, що 15 осіб евакуйовано.

Київбезпілотникипожежа
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