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В Киеве из-за атаки БПЛА пострадали люди, горел дом и автомобили

Алена ИвашкивВторник, 29 октября 2024, 05:50
В Киеве из-за атаки БПЛА пострадали люди, горел дом и автомобили
Последствия атаки на Киев, фото: Киевская МВА

В результате атаки БпЛА российских войск по Киеву, зафиксировано падение обломков в Соломенском и Святошинском районах. Возникли пожары, пострадали пять человек.

Источник: начальник Киевской МВА Сергей Попко в Telegram, городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: По предварительной информации, произошло возгорание в жилом доме, загорелись автомобили и торговое помещение.

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Последствия атаки на Киев, фото: Киевская МВА
Последствия атаки на Киев, фото: Киевская МВА

Все экстренные службы на месте.

Последствия атаки на Киев, фото: Киевская МВА
Последствия атаки на Киев, фото: Киевская МВА

Кличко добавил, что в Соломенском районе двое пострадавших: одного из них госпитализировали, а женщине медики оказали помощь на месте.

Обновлено: В 5:17 в КГВА сообщили, что пожар в Соломенском районе Киева ликвидирован.

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фото: ГСЧС
фото: ГСЧС

По предварительным данным существует риск разгерметизации системы подачи газа. Аварийная служба газа направляется на место.

фото: ГСЧС
фото: ГСЧС

В 5:50 стало известно, что в Соломенском районе, на территории жилой застройки произошла разгерметизация газовой трубы на фасадной части 9-ти этажного жилого дома, в результате чего возникло возгорание магазина. Пожар локализован.

В 6:27 в КГГА сообщили о шести пострадавших. Одного человека с серьезным ранением ног госпитализировали.

ГСЧС сообщила, что 15 человек эвакуированы.

Киевбеспилотникипожар
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