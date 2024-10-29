В Киеве из-за атаки БПЛА пострадали люди, горел дом и автомобили
В результате атаки БпЛА российских войск по Киеву, зафиксировано падение обломков в Соломенском и Святошинском районах. Возникли пожары, пострадали пять человек.
Источник: начальник Киевской МВА Сергей Попко в Telegram, городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram
Детали: По предварительной информации, произошло возгорание в жилом доме, загорелись автомобили и торговое помещение.
Все экстренные службы на месте.
Кличко добавил, что в Соломенском районе двое пострадавших: одного из них госпитализировали, а женщине медики оказали помощь на месте.
Обновлено: В 5:17 в КГВА сообщили, что пожар в Соломенском районе Киева ликвидирован.
По предварительным данным существует риск разгерметизации системы подачи газа. Аварийная служба газа направляется на место.
В 5:50 стало известно, что в Соломенском районе, на территории жилой застройки произошла разгерметизация газовой трубы на фасадной части 9-ти этажного жилого дома, в результате чего возникло возгорание магазина. Пожар локализован.
В 6:27 в КГГА сообщили о шести пострадавших. Одного человека с серьезным ранением ног госпитализировали.
ГСЧС сообщила, что 15 человек эвакуированы.