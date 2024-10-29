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У Києві внаслідок атаки російських дронів постраждали 6 людей

Анастасія ПроцВівторок, 29 жовтня 2024, 07:16
У Києві внаслідок атаки російських дронів постраждали 6 людей
фото: КМВА

У Солом'янському та Святошинському районах Києва зафіксували падіння уламків ворожих безпілотників, виникла пожежа, постраждали 6 людей.

Джерело: КМВА, ДСНС

Дослівно: "Вночі російські дрони знов становили загрозу для  столиці. Повітряну тривогу за ніч в Києві оголошували двічі і сумарно вона тривала понад 4 години. Ворожі безпілотники заходили в бік столиці з різних напрямків, але силами та засобами протиповітряної оборони були вчасно виявлені та знешкоджені. Попередньо, внаслідок атаки ударних дронів збройних сил Російської Федерації в Києві зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському та Святошинському районах". 

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фото: КМВА

Деталі: Зазначається, що в Соломʼянському районі, на території житлової забудови відбулася розгерметизація газової труби на фасадній частині 9-ти поверхового житлового будинку, внаслідок чого виникло займання магазину. Також вщент згоріли три припаркованих автомобілі. 

 
фото: КМВА

За медичною допомогою звернулися пʼятеро постраждалих, одну людину госпіталізовано.

 
фото: КМВА

У Святошинському районі уламки вибили шибки в триповерховій адміністративній будівлі. Інформація щодо постраждалих не надходила.

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Оновлено: Згодом в ДСНС повідомили про ще одного постраждалого внаслідок атаки БПЛА в Соломʼянському районі.

Київбезпілотники
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