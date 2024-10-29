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В Киеве в результате атаки российских дронов пострадали 6 человек

Анастасия ПроцВторник, 29 октября 2024, 07:16
В Киеве в результате атаки российских дронов пострадали 6 человек
фото: КГВА

В Соломенском и Святошинском районах Киева зафиксировали падение обломков вражеских беспилотников, возник пожар, пострадали 6 человек.

Источник: КГВАГСЧС

Дословно: "Ночью российские дроны вновь представляли угрозу для столицы. Воздушную тревогу за ночь в Киеве объявляли дважды и суммарно она длилась более 4 часов. Вражеские беспилотники заходили в сторону столицы с разных направлений, но силами и средствами противовоздушной обороны были вовремя обнаружены и обезврежены. Предварительно, в результате атаки ударных дронов вооруженных сил Российской Федерации в Киеве зафиксировано падение обломков в Соломенском и Святошинском районах".

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фото: КГВА

Детали: Отмечается, что в Соломенском районе, на территории жилой застройки произошла разгерметизация газовой трубы на фасадной части 9-ти этажного жилого дома, в результате чего возникло возгорание магазина. Также дотла сгорели три припаркованных автомобиля.

 
фото: КГВА

За медицинской помощью обратились пятеро пострадавших, один человек госпитализирован.

 
фото: КГВА

В Святошинском районе осколки выбили стекла в трехэтажном административном здании. Информация о пострадавших не поступала.

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Обновлено: Впоследствии в ГСЧС сообщили о еще одном пострадавшем в результате атаки БПЛА в Соломенском районе.

Киевбеспилотники
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