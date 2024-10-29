Президент Литви про відповідь НАТО щодо військ КНДР у Росії: Нерішучість веде до ескалації
Вівторок, 29 жовтня 2024, 08:01
Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що у відповідь на присутність північнокорейських військ на території РФ НАТО має дозволити Україні завдавати ударів углиб російської території та збільшити військову допомогу.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Науседа
Деталі: Говорячи про реакцію на такі кроки, литовський президент наголосив, що "нерішучість веде до ескалації, а не навпаки".
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"Північнокорейські війська допомагають Росії у її війні проти України. НАТО має відреагувати, надавши Україні все необхідне для перемоги", – зазначив він.
Серед кроків, які має вжити НАТО, Науседа назвав постачання Україні далекобійних ракет, дозвіл на удари вглиб російської території, збільшення військової допомоги.
Нагадаємо:
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- У США раніше заявили, що проводять консультації з Україною, а також іншими союзниками та партнерами щодо кроків у відповідь на перекидання військ КНДР до Росії.
- Постійний представник Литви при НАТО Дейвідас Матульоніс напередодні заявив, що Альянс має відповісти конкретними діями на розгортання північнокорейських військ в Росії.
- Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив розгортання північнокорейських військ для надання допомоги Москві на полі бою в Курській області.