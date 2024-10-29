Президент Литви про відповідь НАТО щодо військ КНДР у Росії: Нерішучість веде до ескалації

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що у відповідь на присутність північнокорейських військ на території РФ НАТО має дозволити Україні завдавати ударів углиб російської території та збільшити військову допомогу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Науседа

Деталі: Говорячи про реакцію на такі кроки, литовський президент наголосив, що "нерішучість веде до ескалації, а не навпаки".

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"Північнокорейські війська допомагають Росії у її війні проти України. НАТО має відреагувати, надавши Україні все необхідне для перемоги", – зазначив він.

Серед кроків, які має вжити НАТО, Науседа назвав постачання Україні далекобійних ракет, дозвіл на удари вглиб російської території, збільшення військової допомоги.

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