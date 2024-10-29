Президент Литвы об ответе НАТО относительно войск КНДР в России: Нерешительность ведет к эскалации
Вторник, 29 октября 2024, 08:01
Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что в ответ на присутствие северокорейских войск на территории РФ НАТО должно позволить Украине наносить удары вглубь российской территории и увеличить военную помощь.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Науседа
Детали: Говоря о реакции на такие шаги, литовский президент подчеркнул, что "нерешительность ведет к эскалации, а не наоборот".
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"Северокорейские войска помогают России в ее войне против Украины. НАТО должно отреагировать, предоставив Украине все необходимое для победы", – отметил он.
Среди шагов, которые должно предпринять НАТО, Науседа назвал поставки Украине дальнобойных ракет, разрешение на удары вглубь российской территории, увеличение военной помощи.
Напомним:
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- В США ранее заявили, что проводят консультации с Украиной, а также другими союзниками и партнерами относительно шагов в ответ на переброску войск КНДР в Россию.
- Постоянный представитель Литвы при НАТО Дейвидас Матулёнис накануне заявил, что Альянс должен ответить конкретными действиями на развертывание северокорейских войск в России.
- Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил развертывание северокорейских войск для оказания помощи Москве на поле боя в Курской области.