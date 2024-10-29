Генштаб: Російські окупанти втратили ще 1360 осіб
Вівторок, 29 жовтня 2024, 08:27
Сили оборони за минулу добу відмінусували 1 360 російських окупантів, спалили 9 танків та 45 артилерійських систем,
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 29.10.24 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 692 080 (+1360) осіб,
- танків – 9 129 (+9) од,
- бойових броньованих машин – 18 404 (+9) од,
- артилерійських систем – 19 917 (+45) од,
- РСЗВ – 1 241 (+1) од,
- засобів ППО – 984 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 939 (+72) од,
- крилатих ракет – 2 625 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27 749 (+89) од,
- спеціальної техніки – 3 566 (+10) од.
Дані уточнюються.