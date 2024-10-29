Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генштаб: Російські окупанти втратили ще 1360 осіб

Анастасія ПроцВівторок, 29 жовтня 2024, 08:27
Генштаб: Російські окупанти втратили ще 1360 осіб
Ілюстративне фото: Getty Images

Сили оборони за минулу добу відмінусували 1 360 російських окупантів, спалили 9 танків та 45 артилерійських систем,

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 29.10.24 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу – близько 692 080 (+1360) осіб,
  • танків – 9 129 (+9) од,
  • бойових броньованих машин – 18 404 (+9) од,
  • артилерійських систем – 19 917 (+45) од,
  • РСЗВ – 1 241 (+1) од,
  • засобів ППО – 984 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 939 (+72) од,
  • крилатих ракет – 2 625 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27 749 (+89) од,
  • спеціальної техніки – 3 566 (+10) од.

Дані уточнюються.

Генштабвтрати у війніРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото П’яний водій під час комендантської в’їхав у машину військового – прокуратура

Зеленський заявив про збільшення постачання артилерії від міжнародних партнерів

Взимку Україні загрожують до 20 годин без світла на добу: названо дві умови – Politico

відеоОчільниця МЗС Німеччини увосьме прибула до Києва

Ні Трамп, ні Гарріс не мають переконливої переваги у "хитких" штатах

Сили ППО збили 50 безпілотників у 9 областях України

Усі новини...
Генштаб
Генштаб: Третина всіх боїв за добу точилась на Курахівському напрямку
Генштаб: На фронті відбулось 134 зіткнення, росіяни 28 разів вдарили по Курщині
За добу на фронті відбулось 144 бойових зіткнення з ворогом – Генштаб
Останні новини
14:25
Навіщо Федоров запускає 5G?
14:16
Три людини загинули через російський авіаудар по Ківшарівці на Харківщині
14:14
Патріарх війни Кирил заявив, що РПЦ ніколи не засуджувала смертну кару
14:09
документПечерський суд задовольнив позов Углави до ЦПК і зобов'язав Шабуніна спростувати інформацію
14:06
Китай переглянув план рефінансування прихованого боргу місцевих органів влади
14:03
футболВтретє в історії: Українська бригада арбітрів працюватиме на матчі Ліги чемпіонів
13:59
У WWF назвали тварину, яка опинилася за крок до вимирання у дикій природі
13:57
Україна скоротила імпорт електроенергії до шестимісячного мінімуму
13:44
фото П’яний водій під час комендантської в’їхав у машину військового – прокуратура
13:35
Jaguar Land Rover продав російські активи
Усі новини...
Реклама:
Реклама: