Генштаб: Российские оккупанты потеряли еще 1360 человек
Вторник, 29 октября 2024, 08:27
Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 360 российских оккупантов, сожгли 9 танков и 45 артиллерийских систем,
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 29.10.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 692 080 (+1360) человек,
- танков – 9 129 (+9) ед,
- боевых бронированных машин – 18 404 (+9) ед,
- артиллерийских систем – 19 917 (+45) ед,
- РСЗО – 1 241 (+1) ед,
- средств ПВО – 984 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 17 939 (+72) ед,
- крылатых ракет – 2 625 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 27 749 (+89) ед,
- специальной техники – 3 566 (+10) ед.
Данные уточняются.