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Генштаб: Российские оккупанты потеряли еще 1360 человек

Анастасия ПроцВторник, 29 октября 2024, 08:27
Генштаб: Российские оккупанты потеряли еще 1360 человек
Иллюстративное фото: Getty Images

Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 360 российских оккупантов, сожгли 9 танков и 45 артиллерийских систем,

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 29.10.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 692 080 (+1360) человек,
  • танков – 9 129 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин – 18 404 (+9) ед,
  • артиллерийских систем – 19 917 (+45) ед,
  • РСЗО – 1 241 (+1) ед,
  • средств ПВО – 984 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 17 939 (+72) ед,
  • крылатых ракет – 2 625 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 27 749 (+89) ед,
  • специальной техники – 3 566 (+10) ед.

Данные уточняются.

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