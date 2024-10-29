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Росіяни били по Харкову ракетою-гібридом "Грім-Є1" – Терехов

Альона Мазуренко Вівторок, 29 жовтня 2024, 08:40
Росіяни били по Харкову ракетою-гібридом Грім-Є1 – Терехов
фото: ДСНС

Місцева влада повідомляє, що російські окупанти вночі вдарили по Харкову ракетою-гібридом "Грім-Є1".

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, Офіс генпрокурора, ДСНС

Дослівно Терехов: "О 02:51 по місту було здійснено удар ракетою-гібридом "Грім-Є1". Поцілили у приватний будинок в Основʼянському районі. Результат - 4 будинки зруйновано повністю, ще 19 пошкоджені.

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Четверо загиблих. Їх кілька годин під завалами шукали рятівники".

Деталі: Рятувальники з-під завалів дістали тіла 4 загиблих (2 жінки та 2 чоловіків).

Терехов додав, що росіяни сконцентрувалися на ударах по Харкову - бʼють по житлових будинках, історичних памʼятках, по символах міста, таких, як "Держпром".

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Зокрема, 28 жовтня близько 21:00 збройні сили РФ завдали авіаудар по Шевченківському району Харкова.

Авіаційний боєприпас влучив в один з підʼїздів Держпрому у центрі міста. У будівлі розташована низка офісів офіційних органів та структур. Цей обʼєкт є памʼяткою архітектури й містобудування національного значення та перебуває під тимчасовим посиленим захистом ЮНЕСКО.

 
 

Також пошкоджено обласну лікарню, багатоквартирні будинки, ресторан.

Постраждали девʼять людей, серед них поліцейський, який перебував на чергуванні. Також серед постраждалих дві працівниці відділення обласної лікарні.

 

За попередніми даними, удар по місту був завданий ФАБ-500 з УМПК з н. п. Строїтель Бєлгородської області РФ.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Харківобстріл
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