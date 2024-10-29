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Россияне били по Харькову ракетой-гибридом "Гром-Е1" – Терехов

Алена МазуренкоВторник, 29 октября 2024, 08:40
Россияне били по Харькову ракетой-гибридом Гром-Е1 – Терехов
фото: ГСЧС

Местные власти сообщают, что российские оккупанты ночью ударили по Харькову ракетой-гибридом "Гром-Е1".

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, Офис генпрокурора, ГСЧС

Дословно Терехов: "В 02:51 по городу был осуществлен удар ракетой-гибридом "Гром-Е1". Попали в частный дом в Основянском районе. Результат - 4 дома разрушены полностью, еще 19 повреждены.

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Четверо погибших. Их несколько часов под завалами искали спасатели".

Детали: Спасатели из-под завалов достали тела 4 погибших (2 женщины и 2 мужчин).

Терехов добавил, что россияне сконцентрировались на ударах по Харькову - бьют по жилым домам, историческим памятникам, по символам города, таким, как "Госпром".

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В частности, 28 октября около 21:00 вооруженные силы РФ нанесли авиаудар по Шевченковскому району Харькова.

Авиационный боеприпас попал в один из подъездов Госпрома в центре города. В здании расположен ряд офисов официальных органов и структур. Этот объект является памятником архитектуры и градостроительства национального значения и находится под временной усиленной защитой ЮНЕСКО.

 
 

Также повреждены областная больница, многоквартирные дома, ресторан.

Пострадали девять человек, среди них полицейский, который находился на дежурстве. Также среди пострадавших две сотрудницы отделения областной больницы.

 

По предварительным данным, удар по городу был нанесен ФАБ-500 из УМПК из н. п. Строитель Белгородской области РФ.

Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Харьковобстрел
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