Генштаб: Третина всіх боїв за добу точилась на Курахівському напрямку

Минулої доби на фронті відбулося 149 бойових зіткнення, 48 штурми росіяни спрямували на Курахівський напрямок.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку відбулося чотири ініційованих ворогом бойових зіткнення. Бої точилися в районі населеного пункту Вовчанськ.

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На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу добігла 13. Сили оборони відбивали атаки в районах Колісниківки, Синьківки, Кругляківки, Першотравневого та Лозової.

На Лиманському напрямку українські війська зупинили 15 атак противника в районах Греківки, Зарічного, Тернів та Торського.

На Краматорському напрямку українські воїни звели нанівець три спроби противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру та Ступочок Донецької області.

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На Торецькому напрямку ворог намагався 1 раз просунутися вперед в районі населеного пункту Торецьк.

На Покровському напрямку українські захисники відбивали 31 атаку в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Селидового та Вишневого.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Зоряного, Максимільянівки, Новодмитрівки, Катеринівки та Антонівки, де окупанти 48 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

На Времівському напрямку противник здійснив 12 спроб захопити позиції Сил оборони неподалік Богоявленки та Новоукраїнки Донецької області.

На Придніпровському напрямку окупанти здійснили дві марні наступальні дії. Зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань російських окупантів не виявлено.

Також активних наступальних дій противник не проводив на Сіверському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність, обстрілює територію, застосовує дрони-камікадзе та керовані авіабомби для ударів з повітря.

Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області.