Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генштаб: Третина всіх боїв за добу точилась на Курахівському напрямку

Анастасія ПроцВівторок, 29 жовтня 2024, 08:44
Генштаб: Третина всіх боїв за добу точилась на Курахівському напрямку
Ілюстративне фото: Getty Images

Минулої доби на фронті відбулося 149 бойових зіткнення, 48 штурми росіяни спрямували на Курахівський напрямок.

Джерело: Генштаб ЗСУ 

Деталі: На Харківському напрямку відбулося чотири ініційованих ворогом бойових зіткнення. Бої точилися в районі населеного пункту Вовчанськ.

Реклама:

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу добігла 13. Сили оборони відбивали атаки в районах Колісниківки, Синьківки, Кругляківки, Першотравневого та Лозової.

На Лиманському напрямку українські війська зупинили 15 атак противника в районах Греківки, Зарічного, Тернів та Торського.

На Краматорському напрямку українські воїни звели нанівець три спроби противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру та Ступочок Донецької області.

РЕКЛАМА:

На Торецькому напрямку ворог намагався 1 раз просунутися вперед в районі населеного пункту Торецьк.

На Покровському напрямку українські захисники відбивали 31 атаку в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Селидового та Вишневого. 

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Зоряного, Максимільянівки, Новодмитрівки, Катеринівки та Антонівки, де окупанти 48 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

На Времівському напрямку противник здійснив 12 спроб захопити позиції Сил оборони неподалік Богоявленки та Новоукраїнки Донецької області.

На Придніпровському напрямку окупанти здійснили дві марні наступальні дії. Зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань російських окупантів не виявлено. 

Також активних наступальних дій противник не проводив на Сіверському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність, обстрілює територію, застосовує дрони-камікадзе та керовані авіабомби для ударів з повітря.

Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області.

Генштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bihus.Info: У Херсоні попри протести місцевих будують школи пов’язані з владою підрядники

Вирок отримав екснардеп Колесніченко і два експолковники міліції часів Януковича

оновленоВ результаті удару росіян по Запоріжжю загинули 6 людей, кількість поранених зросла до 20

У США стартували президентські вибори, і вже відомі перші результати

Повітряна атака росіян: ППО уночі збила дві ракети та 48 із 79 безпілотників

CNN: Протрампівський блогер зізнався, що за гроші РФ публікував фейки про вибори в США

Усі новини...
Генштаб
Генштаб: Російські окупанти втратили ще 1360 осіб
Генштаб: На фронті відбулось 134 зіткнення, росіяни 28 разів вдарили по Курщині
За добу на фронті відбулось 144 бойових зіткнення з ворогом – Генштаб
Останні новини
14:00
"Київстар" розпочинає продаж нових номерів з кодом 077
13:44
Ліцензована Британією зброя використовується для охорони танкерів РФ – Bloomberg
13:43
футболГоловний тренер молодіжної збірної України визначився із заявкою на спаринги з Португалією та Італією
13:37
З початку року Сили оборони уразили понад 3 000 танків РФ
13:34
До кінця 2024 року в Польщі розпочне навчання Український легіон
13:27
ВООЗ оновила перелік небезпечних патогенів, проти яких треба терміново створити вакцини
12:52
Bihus.Info: У Херсоні попри протести місцевих будують школи пов’язані з владою підрядники
12:44
На Заході закликали підготуватися до результатів виборів у США і не допустити псевдоугоди з РФ
12:41
"Бліді" сукні, підбори та незмінна зачіска: особливості стилю президентки Молдови Санду
12:40
фотоОголосили переможця престижної літературної Гонкурівської премії 2024
Усі новини...
Реклама:
Реклама: