Генштаб: Треть всех боев за сутки шла на Кураховском направлении

За прошедшие сутки на фронте произошло 149 боевых столкновения, 48 штурмов россияне направили на Кураховское направление.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Харьковском направлении произошло четыре инициированных врагом боевых столкновения. Бои шли в районе населенного пункта Волчанск.

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На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло 13. Силы обороны отражали атаки в районах Колесниковки, Синьковки, Кругляковки, Першотравневого и Лозовой.

На Лиманском направлении украинские войска остановили 15 атак противника в районах Грековки, Заречного, Тернов и Торского.

На Краматорском направлении украинские воины свели на нет три попытки противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра и Ступочек Донецкой области.

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На Торецком направлении враг пытался 1 раз продвинуться вперед в районе населенного пункта Торецк.

На Покровском направлении украинские защитники отражали 31 атаку в районах Миролюбовки, Луча, Лысовки, Крутого Яра, Селидово и Вишневого.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Звездного, Максимильяновки, Новодмитровки, Катериновки и Антоновки, где оккупанты 48 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

На Времовском направлении противник совершил 12 попыток захватить позиции Сил обороны неподалеку Богоявленки и Новоукраинки Донецкой области.

На Приднепровском направлении оккупанты совершили два бесполезных наступательных действия. Понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок российских оккупантов не обнаружено.

Также активных наступательных действий противник не проводил на Северском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность, обстреливает территорию, применяет дроны-камикадзе и управляемые авиабомбы для ударов с воздуха.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области.