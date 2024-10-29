Росіяни вночі атакували Станіслав: серед постраждалих діти

Вночі російські окупанти атакували Станіслав Херсонської області, постраждали двоє дорослих і двоє дітей.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Дослівно: "Вночі російська армія атакувала житлову забудову у Станіславі. Через "приліт" в одну з осель постраждали двоє дорослих і двоє дітей.

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У хлопчиків, 8 та 14 років, діагностували закриті черепно-мозкові травми й множинні ушкодження. Стан дітлахів медики оцінюють як середньої тяжкості".

Деталі: Прокудін повідомив, що через ворожий обстріл 44-річна жінка дістала контузію, закриту черепно-мозкову травму, вивих плеча та поранення ноги. У 51-річного чоловіка – вибухова травма і контузія.

Наразі усі потерпілі перебувають у лікарнях.