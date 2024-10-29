Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ночью атаковали Станислав: среди пострадавших дети

Алена МазуренкоВторник, 29 октября 2024, 09:26
Россияне ночью атаковали Станислав: среди пострадавших дети
Иллюстративное фото Getty Images

Ночью российские оккупанты атаковали Станислав Херсонской области, пострадали двое взрослых и двое детей.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Дословно: "Ночью российская армия атаковала жилую застройку в Станиславе. Из-за "прилета" в один из домов пострадали двое взрослых и двое детей.

Реклама:

У мальчиков, 8 и 14 лет, диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы и множественные повреждения. Состояние детей медики оценивают как средней тяжести".

Детали: Прокудин сообщил, что из-за вражеского обстрела 44-летняя женщина получила контузию, закрытую черепно-мозговую травму, вывих плеча и ранение ноги. У 51-летнего мужчины - взрывная травма и контузия.

Сейчас все пострадавшие находятся в больницах.

Херсонская областьобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

документ (обновлено)Печерский суд удовлетворил иск Углавы к ЦПК и обязал Шабунина опровергнуть информацию

В Молдове завершили подсчет голосов: победила действующий президент Санду

фотоВ ДТП погиб депутат Киевсовета

фото Пьяный водитель во время комендантского часа въехал в машину военного – прокуратура

Зеленский заявил об увеличении поставок артиллерии от международных партнеров

Зимой Украине грозят до 20 часов без света в сутки: названы два условия – Politico

Все новости...
Херсонская область
Обстрелы Херсонщины: за сутки 2 погибших и 8 раненых
Россияне убили еще двух человек на Херсонщине
Из-за ночной атаки россиян на Херсонщину погибли два человека
Последние новости
16:36
В Германии прекратили производство по отмыванию денег против росолигарха Усманова
16:33
Национальный кэшбек: украинцам в октябре начислили втрое больше, чем в сентябре
16:13
фотоСильный ветер повалил десятки деревьев в Киеве
16:13
Била крапивой и пхала в рот палку: на Тернопольщине женщина пытала внука, потому что тот не выучил молитву
16:09
документ (обновлено)Печерский суд удовлетворил иск Углавы к ЦПК и обязал Шабунина опровергнуть информацию
16:09
Футбол"Оболонь" и "Верес" устроили безголевую зарубу в УПЛ
16:08
Выборы в Молдове: Пророссийская Партия социалистов не признает результаты выборов в Молдове
16:01
Радио Свобода: После вторжения РФ предложила Украине "мирное соглашение", которое напоминало требование капитуляции
15:58
100 тысяч у судей и 22 тысячи у прокуроров: сколько получают украинские спецпенсионеры
15:50
Ермак: Украина не ведет переговоров с Россией. Договоренности возможны через отдельные соглашения
Все новости...
Реклама:
Реклама: