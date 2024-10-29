Россияне ночью атаковали Станислав: среди пострадавших дети
Вторник, 29 октября 2024, 09:26
Ночью российские оккупанты атаковали Станислав Херсонской области, пострадали двое взрослых и двое детей.
Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram
Дословно: "Ночью российская армия атаковала жилую застройку в Станиславе. Из-за "прилета" в один из домов пострадали двое взрослых и двое детей.
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У мальчиков, 8 и 14 лет, диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы и множественные повреждения. Состояние детей медики оценивают как средней тяжести".
Детали: Прокудин сообщил, что из-за вражеского обстрела 44-летняя женщина получила контузию, закрытую черепно-мозговую травму, вывих плеча и ранение ноги. У 51-летнего мужчины - взрывная травма и контузия.
Сейчас все пострадавшие находятся в больницах.