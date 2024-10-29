Глава УГКЦ подарував Макрону уламок збитого дрона та подякував за підтримку України 

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук 28 жовтня у Парижі зустрівся з президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном.

Джерело: пресслужба Української греко-католицької церкви

Деталі: Під час зустрічі Блаженніший Святослав подякував Франції за відчутну підтримку України від початку повномасштабного вторгнення. Він відзначив, що Франція першою підтримала мирну ініціативу президента Зеленського та залишається на боці України в її прагненні до європейського майбутнього.

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Глава УГКЦ також висловив вдячність за допомогу в реабілітації дітей, викрадених Росією та повернених в Україну, а також за підтримку українських біженців. Макрон запевнив у подальшій підтримці України та її зусиль щодо відновлення територіальної цілісності.

На завершення Блаженніший Святослав вручив Макрону символічний подарунок — уламок російського дрона, збитого над Патріаршим собором у Києві, та Послання Синоду УГКЦ про війну та справедливий мир.