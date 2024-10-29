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Глава УГКЦ подарил Макрону обломок сбитого дрона и поблагодарил за поддержку Украины

Анастасия ПроцВторник, 29 октября 2024, 09:35
Глава УГКЦ подарил Макрону обломок сбитого дрона и поблагодарил за поддержку Украины
ФОТО - ПРЕСС-СЛУЖБА УГКЦ

Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав Шевчук 28 октября в Париже встретился с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном.

Источник: пресс-служба Украинской греко-католической церкви

Детали: Во время встречи Блаженнейший Святослав поблагодарил Францию за ощутимую поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения. Он отметил, что Франция первой поддержала мирную инициативу президента Зеленского и остается на стороне Украины в ее стремлении к европейскому будущему.

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Глава УГКЦ также выразил благодарность за помощь в реабилитации детей, похищенных Россией и возвращенных в Украину, а также за поддержку украинских беженцев. Макрон заверил в дальнейшей поддержке Украины и ее усилий по восстановлению территориальной целостности.

В завершение Блаженнейший Святослав вручил Макрону символический подарок - обломок российского дрона, сбитого над Патриаршим собором в Киеве, и Послание Синода УГКЦ о войне и справедливом мире.

церковьФранция
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