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Орбан: Партія "Грузинська мрія" не дала перетворити країну "на другу Україну"

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцВівторок, 29 жовтня 2024, 11:36
Орбан: Партія Грузинська мрія не дала перетворити країну на другу Україну
Орбан. фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час пресконференції в Тбілісі заявив, що керівна партія Грузії "Грузинська мрія" і її уряд не дозволили перетворити Грузію на "другу Україну".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на видання Sova

Деталі: Орбан каже, що грузинський народ зробив рішення "на користь миру", оскільки уряд не захотів втягувати Грузію в "безглузду війну", що триває в Україні.

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"Хочу привітати вас із тим, що, в умовах прагнення до європейської інтеграції, ви не дозволили перетворити вашу країну на другу Україну. Ми дуже цінуємо вірність прем'єр-міністра цій ідеї, і я особисто переконаний, що до кінця десятиліття Грузія справді буде готовою, у найкращій своїй формі, щоб стати країною-членом ЄС", – сказав він.

Орбан пообіцяв "зробити все", щоб надати допомогу Грузії.

Що передувало:

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  • Ввечері 28 жовтня Віктор Орбан прибув до Тбілісі, в нього запланована зустріч із грузинським прем’єр-міністром Іраклієм Кобахідзе. Протестувальники не були раді приїзду Орбана та освистали його.
  • Раніше в ЄС підкреслювали, що прем'єр Угорщини не представляє позицію всіх держав-членів, коли здійснює цю поїздку.
  • Варто зазначити, що Орбан був одним з перших, хто привітав владу Грузії з перемогою на виборах, не чекаючи офіційних результатів.

Читайте детальніше у статті: Тбілісі кличе на допомогу: як пройшли вибори у Грузії й чи зважиться Захід підтримати протести.

ГрузіяОрбан
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