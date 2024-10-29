Орбан: Партия "Грузинская мечта" не дала превратить страну "во вторую Украину"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Тбилиси заявил, что правящая партия Грузии "Грузинская мечта" и ее правительство не позволили превратить Грузию во "вторую Украину".
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание Sova
Детали: Орбан говорит, что грузинский народ принял решение "в пользу мира", поскольку правительство не захотело втягивать Грузию в "бессмысленную войну", которая продолжается в Украине.
"Хочу поздравить вас с тем, что, в условиях стремления к европейской интеграции, вы не позволили превратить вашу страну во вторую Украину. Мы очень ценим верность премьер-министра этой идее, и я лично убежден, что к концу десятилетия Грузия действительно будет готова, в лучшей своей форме, чтобы стать страной-членом ЕС", – сказал он.
Орбан пообещал "сделать все", чтобы оказать помощь Грузии.
Что предшествовало:
- Вечером 28 октября Виктор Орбан прибыл в Тбилиси. Протестующие не были рады приезду Орбана и освистали его.
- Ранее в ЕС подчеркивали, что премьер Венгрии, которая председательствует в Совете Евросоюза, не представляет позицию всех государств-членов, когда совершает эту поездку.
- Стоит отметить, что Орбан был одним из первых, кто поздравил власти Грузии с победой на выборах, не дожидаясь официальных результатов.
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