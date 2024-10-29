Міноборони Румунії пропонує збивати дрони, що порушують повітряний простір країни

Міністерство оборони Румунії підготувало законопроєкт, який дозволяє знищувати, нейтралізовані або брати під контроль безпілотники, що порушують повітряний простір країни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Законопроєкт, який напередодні був винесений на публічне обговорення, встановлює конкретні умови для Румунії щодо контролю за використанням її повітряного простору як пілотованими, так і безпілотними літальними апаратами.

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"Військові операції в Чорному морі, масове збільшення використання БПЛА, як військових, так і пристосованих для військових цілей, продовжують створювати серйозні ризики на кордоні з Україною та поблизу кордону з Румунією", – йдеться в документі.

У румунському оборонному відомстві зазначили, що на рівні ЄС продовжується пошук єдиного підходу щодо дронів, а також щодо "вжиття заходів із протидії ризикам".

Запропоновані заходи є поступовими: від встановлення місцезнаходження та ідентифікації літального апарату до спроб контакту, перехоплення та попереджувальних пострілів.

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Пілотовані літаки, що залітають без дозволу, можуть бути знищені тільки в тому разі, якщо вони здійснять атаку або агресивно відреагують на перехоплення.

Безпілотні літальні апарати, найчастіше дрони, можуть бути знищені, нейтралізовані або взяті під контроль залежно від рівня загрози. Знищення – це крайній захід.

Згідно з пропонованим законом, союзні системи, що перебувають у Румунії, також можуть брати участь у будь-яких діях, відповідно до договорів про колективну оборону з НАТО і членами ЄС.

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