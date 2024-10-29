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Минобороны Румынии предлагает сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцВторник, 29 октября 2024, 12:30
Минобороны Румынии предлагает сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны
Иллюстративное фото: Getty Images

Министерство обороны Румынии подготовило законопроект, который позволяет уничтожать, нейтрализовать или брать под контроль беспилотники, нарушающие воздушное пространство страны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Законопроект, который накануне был вынесен на публичное обсуждение, устанавливает конкретные условия для Румынии по контролю за использованием ее воздушного пространства как пилотируемыми, так и беспилотными летательными аппаратами.

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"Военные операции в Черном море, массовое увеличение использования БПЛА, как военных, так и приспособленных для военных целей, продолжают создавать серьезные риски на границе с Украиной и вблизи границы с Румынией", – говорится в документе.

В румынском оборонном ведомстве отметили, что на уровне ЕС продолжается поиск единого подхода к дронам, а также по "принятию мер по противодействию рискам".

Предложенные меры будут постепенными: от установления местонахождения и идентификации летательного аппарата до попыток контакта, перехвата и предупредительных выстрелов.

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Пилотируемые самолеты, залетающие без разрешения, могут быть уничтожены только в том случае, если они совершат атаку или агрессивно отреагируют на перехват.

Беспилотные летательные аппараты, чаще всего дроны, могут быть уничтожены, нейтрализованы или взяты под контроль в зависимости от уровня угрозы. Уничтожение – это крайняя мера.

Согласно предлагаемому закону, союзные системы, находящиеся в Румынии, также могут участвовать в любых действиях, в соответствии с договорами о коллективной обороне с НАТО и членами ЕС.

Напомним:

Румыниябеспилотники
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