Минобороны Румынии предлагает сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны
Министерство обороны Румынии подготовило законопроект, который позволяет уничтожать, нейтрализовать или брать под контроль беспилотники, нарушающие воздушное пространство страны.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters
Детали: Законопроект, который накануне был вынесен на публичное обсуждение, устанавливает конкретные условия для Румынии по контролю за использованием ее воздушного пространства как пилотируемыми, так и беспилотными летательными аппаратами.
"Военные операции в Черном море, массовое увеличение использования БПЛА, как военных, так и приспособленных для военных целей, продолжают создавать серьезные риски на границе с Украиной и вблизи границы с Румынией", – говорится в документе.
В румынском оборонном ведомстве отметили, что на уровне ЕС продолжается поиск единого подхода к дронам, а также по "принятию мер по противодействию рискам".
Предложенные меры будут постепенными: от установления местонахождения и идентификации летательного аппарата до попыток контакта, перехвата и предупредительных выстрелов.
Пилотируемые самолеты, залетающие без разрешения, могут быть уничтожены только в том случае, если они совершат атаку или агрессивно отреагируют на перехват.
Беспилотные летательные аппараты, чаще всего дроны, могут быть уничтожены, нейтрализованы или взяты под контроль в зависимости от уровня угрозы. Уничтожение – это крайняя мера.
Согласно предлагаемому закону, союзные системы, находящиеся в Румынии, также могут участвовать в любых действиях, в соответствии с договорами о коллективной обороне с НАТО и членами ЕС.
Напомним:
- В приграничье на румынском берегу Дуная уже неоднократно находили обломки ударных беспилотников, которыми Россия атакует украинские порты.
- Североатлантический альянс с 29 сентября начал дополнительное наблюдение за воздушным пространством Румынии, привлекая еще один самолет дальнего радиолокационного слежения (AWACS).