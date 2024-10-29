Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Через ранковий обстріл росіян у Херсоні загинули 2 людини

Альона Мазуренко Вівторок, 29 жовтня 2024, 12:48
Через ранковий обстріл росіян у Херсоні загинули 2 людини
Херсон, ілюстративне фото: Суспільне

Зранку 29 жовтня російські окупанти атакували Херсон, загинули 2 людини ще одна жінка отримала поранення.

Джерело: начальник Херсонської МВА Роман Мрочко

Дослівно: "Рашисти вбили у Херсоні 62-річного чоловіка. Він потрапив під обстріл на подвір’ї близько 9.00".

Реклама:

Деталі: Згодом Мрочко повідомив про про ще одну загиблу жінку через російські обстріли. За його словами, 66 жінка отримала несумісні з життям травми внаслідок обстрілу Дніпровського району.

Також через ранковий обстріл окупантів до медиків звернулася 35-річна жінка з мінно-вибуховою травмою та уламковими пораненнями. Лікарні оцінюють стан постраждалої як тяжкий.

Херсонобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bihus.Info: У Херсоні попри протести місцевих будують школи пов’язані з владою підрядники

Вирок отримав екснардеп Колесніченко і два експолковники міліції часів Януковича

оновленоВ результаті удару росіян по Запоріжжю загинули 6 людей, кількість поранених зросла до 20

У США стартували президентські вибори, і вже відомі перші результати

Повітряна атака росіян: ППО уночі збила дві ракети та 48 із 79 безпілотників

CNN: Протрампівський блогер зізнався, що за гроші РФ публікував фейки про вибори в США

Усі новини...
Херсон
Окупанти обстріляли багатоповерхівки у Херсоні, є руйнування
Росіяни ввечері вдарили по Херсону: 2 загиблих і 4 поранених, серед них дитина
Росіяни атакували Херсон: за 27 жовтня загинули три людини
Останні новини
14:00
"Київстар" розпочинає продаж нових номерів з кодом 077
13:44
Ліцензована Британією зброя використовується для охорони танкерів РФ – Bloomberg
13:43
футболГоловний тренер молодіжної збірної України визначився із заявкою на спаринги з Португалією та Італією
13:37
З початку року Сили оборони уразили понад 3 000 танків РФ
13:34
До кінця 2024 року в Польщі розпочне навчання Український легіон
13:27
ВООЗ оновила перелік небезпечних патогенів, проти яких треба терміново створити вакцини
12:52
Bihus.Info: У Херсоні попри протести місцевих будують школи пов’язані з владою підрядники
12:44
На Заході закликали підготуватися до результатів виборів у США і не допустити псевдоугоди з РФ
12:41
"Бліді" сукні, підбори та незмінна зачіска: особливості стилю президентки Молдови Санду
12:40
фотоОголосили переможця престижної літературної Гонкурівської премії 2024
Усі новини...
Реклама:
Реклама: