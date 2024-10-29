Через ранковий обстріл росіян у Херсоні загинули 2 людини

Зранку 29 жовтня російські окупанти атакували Херсон, загинули 2 людини ще одна жінка отримала поранення.

Джерело: начальник Херсонської МВА Роман Мрочко

Дослівно: "Рашисти вбили у Херсоні 62-річного чоловіка. Він потрапив під обстріл на подвір’ї близько 9.00".

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Деталі: Згодом Мрочко повідомив про про ще одну загиблу жінку через російські обстріли. За його словами, 66 жінка отримала несумісні з життям травми внаслідок обстрілу Дніпровського району.

Також через ранковий обстріл окупантів до медиків звернулася 35-річна жінка з мінно-вибуховою травмою та уламковими пораненнями. Лікарні оцінюють стан постраждалої як тяжкий.