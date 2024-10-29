Из-за утреннего обстрела россиян в Херсоне погибли 2 человека

Утром 29 октября российские оккупанты атаковали Херсон, погибли 2 человека, еще одна женщина получила ранения.

Источник: начальник Херсонской МВА Роман Мрочко

Дословно: "Рашисты убили в Херсоне 62-летнего мужчину. Он попал под обстрел во дворе около 9.00".

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Детали: Впоследствии Мрочко сообщил о еще одной погибшей женщине из-за российских обстрелов. По его словам, 66 женщина получила несовместимые с жизнью травмы в результате обстрела Днепровского района.

Также из-за утреннего обстрела оккупантов к медикам обратилась 35-летняя женщина с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями. Больницы оценивают состояние пострадавшей как тяжелое.