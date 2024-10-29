Вже 13-те голосування: Верховна Рада дала добро на продовження мобілізації і воєнного стану

Верховна Рада затвердила укази президента Володимира Зеленського про продовження дії воєнного стану і строку загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів – до 7 лютого 2025 року.

Джерело: народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова: "Рада підтримала закони #12152 та #12151 про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів.

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Доповідав обидва закони секретар РНБО Литвиненко.

"За" - 311 (воєнний стан) та 304 (мобілізація)

Це було 13-те вже голосування за воєнний стан".

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