Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Вже 13-те голосування: Верховна Рада дала добро на продовження мобілізації і воєнного стану

Валентина РоманенкоВівторок, 29 жовтня 2024, 13:12
Вже 13-те голосування: Верховна Рада дала добро на продовження мобілізації і воєнного стану
ілюстративне фото ЗСУ

Верховна Рада затвердила укази президента Володимира Зеленського про продовження дії воєнного стану і строку загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів – до 7 лютого 2025 року.

Джерело: народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова: "Рада підтримала закони #12152 та #12151 про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів.

Реклама:

Доповідав обидва закони секретар РНБО Литвиненко.

"За" - 311 (воєнний стан) та 304 (мобілізація)

Це було 13-те вже голосування за воєнний стан".

РЕКЛАМА:
 
фото з ТГ Железняка

Воєнний станмобілізація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bihus.Info: У Херсоні попри протести місцевих будують школи пов’язані з владою підрядники

Вирок отримав екснардеп Колесніченко і два експолковники міліції часів Януковича

оновленоВ результаті удару росіян по Запоріжжю загинули 6 людей, кількість поранених зросла до 20

У США стартували президентські вибори, і вже відомі перші результати

Повітряна атака росіян: ППО уночі збила дві ракети та 48 із 79 безпілотників

CNN: Протрампівський блогер зізнався, що за гроші РФ публікував фейки про вибори в США

Усі новини...
Воєнний стан
Зеленський пропонує продовжити мобілізацію і воєнний стан до лютого 2025 року
Шмигаль просить Міноборони пояснити ТЦК, що забирати водіїв автобусів з рейсів – неприпустимо
Зеленський в черговий раз продовжив воєнний стан і мобілізацію
Останні новини
14:00
"Київстар" розпочинає продаж нових номерів з кодом 077
13:44
Ліцензована Британією зброя використовується для охорони танкерів РФ – Bloomberg
13:43
футболГоловний тренер молодіжної збірної України визначився із заявкою на спаринги з Португалією та Італією
13:37
З початку року Сили оборони уразили понад 3 000 танків РФ
13:34
До кінця 2024 року в Польщі розпочне навчання Український легіон
13:27
ВООЗ оновила перелік небезпечних патогенів, проти яких треба терміново створити вакцини
12:52
Bihus.Info: У Херсоні попри протести місцевих будують школи пов’язані з владою підрядники
12:44
На Заході закликали підготуватися до результатів виборів у США і не допустити псевдоугоди з РФ
12:41
"Бліді" сукні, підбори та незмінна зачіска: особливості стилю президентки Молдови Санду
12:40
фотоОголосили переможця престижної літературної Гонкурівської премії 2024
Усі новини...
Реклама:
Реклама: