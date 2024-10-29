Уже 13-е голосование: Рада дала добро на продление мобилизации и военного положения

Верховная Рада утвердила указы президента Владимира Зеленского о продлении действия военного положения и срока всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 дней - до 7 февраля 2025 года.

Источник: народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь: "Рада поддержала законы #12152 и #12151 о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней.

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Докладывал оба закона секретарь СНБО Литвиненко.

"За" - 311 (военное положение) и 304 (мобилизация)

Это было 13-е уже голосование за военное положение".

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