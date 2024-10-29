WSJ: У Пентагоні побоюються нестачі ракет для ППО

Видання The Wall Street Journal пише, що у Пентагоні та оборонних колах США посилюється занепокоєння щодо можливого дефіциту ракет-перехоплювачів для систем ППО, оскільки їх витрачають швидше, ніж встигають виробляти.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Wall Street Journal

Деталі: У статті розповідають, що через російсько-українську війну, конфлікт на Близькому Сході та місію захисту суден у Червоному морі від бойовиків-хуситів американські запаси ракет-перехоплювачів почали швидко вичерпуватися.

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У Пентагоні нібито стурбовані, що склади порожніють швидше, ніж надходять ракети на заміну, і це загрожує значними проблемами для США у випадку, якщо війна почнеться ще й у Тихоокеанському регіоні.

Попри великі обсяги використання ППО в Україні, у статті акцентують на витратах перехоплювачів на Близькому Сході.

Неназвані посадовці кажуть, що з жовтня 2023 року, коли ХАМАС здійснив напад на Ізраїль, було використано більше сотні найпоширеніших стандартних ракет.

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Офіційно Пентагон не розкриває дані про наявні запаси, щоб супротивники США не могли використати цю інформацію у своїх цілях.

Наростити темпи виробництва непросто, оскільки це означає, що компаніям оборонпрому потрібно запускати нові потужності і наймати фахівців, а вони не квапляться інвестувати у розширення, не маючи впевненості, що великі замовлення будуть у довгостроковій перспективі.

Міністр у справах ВМС США Карлос Дель Торо у травні казав членам Конгресу, що закликає оборонпром нарощувати виробництво стандартних ракет, тому що їх дуже активно використовують на Близькому Сході.

Побоювання дефіциту нібито спонукали військове керівництво думати над альтернативами, у тому числі залученням інших компаній-виробників.

Аналітики й посадовці з оборонного сектора, з якими спілкувались для статті, кажуть, що зараз виробництво не встигає за темпами використання ракет.

Наприклад, виробник згаданих стандартних ракет RTX може робити їх максимум кількасот на рік, і на ці обсяги претендує не лише Пентагон, а й більше десятка союзників.

Викликом є і час виробництва, і велика вартість такої високотехнологічної ракети. Зазвичай американський флот вистрілює на кожну повітряну ціль дві ракети, щоб гарантовано збити її, а перехоплювач коштує мільйони доларів – суттєво дорожче за іранські ракети, які ними збивають.

"Це дійсно дуже дорогі боєприпаси, і їх вистрілюють по хуситському "сміттю". І щоб замінити кожну витрачену ракету, треба довгі місяці і багато грошей", – коментує неназваний посадовець з Конгресу.

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