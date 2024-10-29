WSJ: В Пентагоне опасаются нехватки ракет для ПВО

Издание The Wall Street Journal пишет, что в Пентагоне и оборонных кругах США усиливается беспокойство относительно возможного дефицита ракет-перехватчиков для систем ПВО, поскольку их расходуют быстрее, чем успевают производить.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Wall Street Journal

Детали: В статье рассказывают, что из-за продолжающейся российско-украинской войны, конфликта на Ближнем Востоке и миссии защиты судов в Красном море от боевиков-хуситов американские запасы ракет-перехватчиков начали быстро исчерпываться.

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В Пентагоне якобы обеспокоены, что склады пустеют быстрее, чем поступают ракеты на замену, и это грозит значительными проблемами для США в случае, если война начнется еще и в Тихоокеанском регионе.

Несмотря на большие объемы использования ПВО в Украине, в статье акцентируют на расходах перехватчиков на Ближнем Востоке.

Неназванные чиновники говорят, что с октября 2023 года, когда ХАМАС совершил нападение на Израиль, было использовано более сотни самых распространенных стандартных ракет.

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Официально Пентагон не раскрывает данные об имеющихся запасах, чтобы противники США не могли использовать эту информацию в своих расчетах.

Нарастить темпы производства непросто, поскольку это означает, что компаниям оборонпрома нужно запускать новые мощности и нанимать специалистов, а они не торопятся инвестировать в расширение, не имея уверенности, что крупные заказы будут в долгосрочной перспективе.

Министр по делам ВМС США Карлос Дель Торо в мае говорил членам Конгресса, что призывает оборонпром наращивать производство стандартных ракет, потому что их очень активно используют на Ближнем Востоке.

Опасения дефицита якобы побудили военное руководство думать над альтернативами, в том числе привлечением других компаний-производителей.

Аналитики и чиновники из оборонного сектора, с которыми общались для статьи, говорят, что сейчас производство не успевает за темпами использования ракет.

Например, производитель упомянутых стандартных ракет RTX может делать их максимум несколько сотен в год, и на эти объемы претендует не только Пентагон, но и более десятка союзников.

Вызовом является и время производства, и большая стоимость такой высокотехнологичной ракеты. Обычно американский флот выстреливает на каждую воздушную цель две ракеты, чтобы гарантированно сбить ее, а перехватчик стоит миллионы долларов – существенно дороже иранских ракет, которые ими сбивают.

"Это действительно очень дорогие боеприпасы, и их выстреливают по хуситскому "мусору". И чтобы заменить каждую расходованную ракету, нужны долгие месяцы и много денег", – комментирует неназванный чиновник из Конгресса.

Напомним: