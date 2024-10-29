В тимчасово окупованому Луганську лунали сильні вибухи: йшла детонація

У тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи, голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор припускає, що влучання було у законсервовану військову частину, де окупанти ймовірно зберігали боєприпаси.

Джерело: Лисогор у соцмережах

Деталі: Очільник ОВА зазначив, що від ранку 29 жовтня місцеві мешканці діляться звуками детонації боєкомплектів. В соцмережах показали відео, на якому добре видно, як на фоні густого диму після "прильоту" відбувся потужний вибух.

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Ймовірно, саме там зберігали боєприпаси, аби постачати їх на лінію розмежування. Раніше в районі "прильоту" була законсервована військова частина, зазначив Лисогор.

Пряма мова: "Також відомо, що наразі в Луганську перекритий рух біля парку Горького – це рекреаційна зона для відпочинку містян. Втім росіяни цинічно розміщують саме там склади для зброї та техніки - поближче до цивільного населення, адже людські життя для них нічого не варті.

Сьогоднішня бавовна однозначно відобразиться в бойових діях на передовій – для поповнення складів і побудови нових логістичних шляхів знадобиться чимало часу".